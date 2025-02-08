DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.455.465,74 -0,35%

AK Parti'den CHP'ye Sert Tepki: 'Siyasi Gaflet!'

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:31
AK Parti'den CHP'ye Sert Tepki: 'Siyasi Gaflet!'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığına yönelik söylemine sert bir yanıt verdi. Çelik, Özel'in tutumunu 'tam bir siyasi gaflet' olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın Filistin’e Desteği Vurgulandı

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'ın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamasını eleştirdi. "Cumhurbaşkanımız, Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir," diyen Çelik, Erdoğan'ın tutumunun net olduğunu belirtti.

Çelik, açıklamalarının devamında; "Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını savunmaktadır. Bu, siyasi hayatının en temel ilkelerindendir," ifadesini kullandı.

Filistinlilere Destek Sürekli Olmalı

Ayrıca, Çelik, Erdoğan’ın Hamas ile ilgili değerlendirmelerine de değinerek, "Cumhurbaşkanımız, Hamas'a 'terörist' diyenlere karşı çıkmış ve onları 'öz vatanını savunan insanlar' olarak nitelendirmiştir," açıklamasında bulundu. Çelik, Erdoğan’ın, hayatı boyunca Filistinlilere fiilen destek verdiğini vurgulayarak, "Bu anlamda hem Türkiye'nin hem de insanlık vicdanının sözcüsü olmuştur," dedi.

Son olarak, Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulaması, siyasi dalaletten başka bir şey değildir," sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Varank, TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı Ziyaret Etti
2
Sarıyer'de Plastik Ham Madde Yüklü Tır Yangında Küle Döndü
3
Alaska'da Kaybolan Uçak Enkazında 10 Cansız Bedene Ulaşıldı
4
Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
5
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Edirne Sınır Kapılarında Yoğun Geçiş: Yüzde 5 Artış
7
Kurtulmuş: Türkiye'nin Sivil Demokrasisine Saygı Duruşu

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar