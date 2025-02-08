AK Parti'den CHP'ye Sert Tepki: 'Siyasi Gaflet!'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığına yönelik söylemine sert bir yanıt verdi. Çelik, Özel'in tutumunu 'tam bir siyasi gaflet' olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın Filistin’e Desteği Vurgulandı

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'ın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamasını eleştirdi. "Cumhurbaşkanımız, Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir," diyen Çelik, Erdoğan'ın tutumunun net olduğunu belirtti.

Çelik, açıklamalarının devamında; "Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını savunmaktadır. Bu, siyasi hayatının en temel ilkelerindendir," ifadesini kullandı.

Filistinlilere Destek Sürekli Olmalı

Ayrıca, Çelik, Erdoğan’ın Hamas ile ilgili değerlendirmelerine de değinerek, "Cumhurbaşkanımız, Hamas'a 'terörist' diyenlere karşı çıkmış ve onları 'öz vatanını savunan insanlar' olarak nitelendirmiştir," açıklamasında bulundu. Çelik, Erdoğan’ın, hayatı boyunca Filistinlilere fiilen destek verdiğini vurgulayarak, "Bu anlamda hem Türkiye'nin hem de insanlık vicdanının sözcüsü olmuştur," dedi.

Son olarak, Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulaması, siyasi dalaletten başka bir şey değildir," sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.