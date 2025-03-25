AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yapılan hakaretlere karşı birleşti ve güçlü tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:22
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

AK Parti'den Sert Açıklamalar

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik yapılan aşağılık hakaretlere karşı sert bir tepki gösterdi. Grup Başkanı Abdullah Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde gerçekleşen izinsiz gösterilerde, Erdoğan'a ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik yapılan hakaretleri kınadı.

Ramazan Ayında Yapılan Alçakça Saldırılar

Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Birilerinin niyetini ve hesabını çok iyi biliyoruz. Ramazan ayının bu son günlerinde milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır," dedi.

Grup Başkanvekillerinin Tepkileri

AK Parti Grup Başkanvekilleri de, Erdoğan'a ve ailesine hakaret edenleri kınadı. Abdulhamit Gül ise şu ifadeleri kullandı: "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın. Bu tür çirkin davranışlar, milletin ahlaki ve manevi değerleriyle bağdaşmamaktadır."

Özlem Zengin, anneye hakaret etmenin ahlaksızlığın en alt seviyesi olduğunu vurgularken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yapılan hakaret, millete yapılmıştır," dedi. Zengin, eleştirilecek konuların bu tarz davranışlarla değil, düzgün bir siyasetle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Hukuk Önünde Hesap Verilecek

Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve milletin değerlerine yönelik yapılan saldırıların hukuk önünde hesabının sorulacağını ifade etti. Ayrıca, Muhammet Emin Akbaşoğlu da yaptığı açıklamada CHP yönetimini eleştirerek, bu tür alçakça harekete karşı durduklarını belirtti.

AK Parti'nin bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaretlerin toplumda yarattığı rahatsızlığı dile getirmiş oldu. Siyasi partilerarası gerilimin arttığı bu günlerde, bu tür açıklamaların toplum üzerindeki etkisi yine tartışma konusu oldu.

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