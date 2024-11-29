AK Parti'den Devlet Memurlarına Yönelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

AK Parti, Yeni Kanun Teklifi ile Devlet Memurlarını Kapsıyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Devlet Memurları Kanunu ile bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.

Güler, mecliste düzenlediği basın toplantısında, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla dost ve kardeş Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, İsrail'in 420 gündür sürdürdüğü katliamları kınadı. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında vereceği tutuklama kararının en kısa sürede hayata geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında bir İsrailli futbolcunun gol sonrası asker selamı vermesi üzerine de tepkisini gösteren Güler, Maccabi Tel Aviv'li futbolcunun bu hareketini kınadı. UEFA'nın bu konuda nasıl bir adım atacağını merakla beklediklerini belirtti.

Kanun Teklifinin Detayları

Güler, söz konusu kanun teklifinin toplamda 26 maddeden oluştuğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı teşkilatında personel istihdamına dair mevcut uygulamanın kanun düzeyine taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kariyer meslek personelinin istihdamı için yapılacak düzenlemelere değinen Güler, teklifin 657 sayılı Kanunun ek 41'inci maddesi çerçevesinde, bu nitelikteki personelin kadrolu olarak çalışmasına imkan tanıdığını anlattı. Güler, ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararları doğrultusunda gerekli uyum düzenlemelerine de yer verildiğini vurguladı.

Disiplin Şartları ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri

Devlet memurlarının cumhurbaşkanınca belirlenen yurt dışındaki kurumlarda görevlendirilebilmeleri için belirlenen disiplin şartlarının yönetici görevlere atanmadaki koşullarla aynı şekilde belirleneceğini duyurdu. Güler, “Mevcut durumda herhangi bir disiplin cezası alan memurun yurt dışı göreve atanma hakkını kaybetmesi yerine, yeni düzenlemeyle mağduriyetler engellenmiş olacaktır.” dedi.

Güler, teklif kapsamında ayrıca, memurların eşi uluslararası kuruluşlarda görev yapan veya yurt dışında görevlendirilenler için 3 yıla kadar aylıksız izin imkanı sunulduğunu da açıkladı.

Meclis Gündemi

Meclisin gelecek haftaki gündemi hakkında da bilgi veren Güler, TBMM Genel Kurulunda Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edileceğini, ardından ise Genel Sağlık Sigortası düzenlemeleri üzerine görüşmelere geçileceğini bildirdi. Ayrıca, Kamu Başdenetçisi olarak seçilen Mehmet Akarca'nın Salı günü mecliste yemin edeceğini belirtti.

CHP’nin Yargı Üzerindeki Etkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, tutuklanan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaretinin değerlendirilmesi üzerine Güler, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, bazı CHP yetkililerinin son dönemdeki tavırlarını eleştirdi. Yargının bağımsızlığına dikkat çeken Güler, “Kamu görevi yürüten savcıların ve hakimlerin tehdit edildiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak, “Herkes, kanunlar önünde eşittir. Suç işleyenler bağımsız yargı önünde hesap vereceklerdir.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.