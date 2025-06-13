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AK Parti'den Geleceğe Nefes Projesi: Şehirler İçin Yeni Vizyon

AK Parti, çevre dostu yaşam kültürünü inşa etmek amacıyla 'Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç' çalıştayını başlattı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 18:30
AK Parti'den Geleceğe Nefes Projesi: Şehirler İçin Yeni Vizyon

AK Parti'nin "Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç" Çalıştayı Başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, çocuklarımızın oyun alanlarından şehirlerimizin ulaşım politikalarına, atık yönetiminden enerji üretimine kadar her alanda çevre dostu bir yaşam kültürü inşa etmemiz gerektiğini ifade etti. Tuncer, parti genel merkezinde düzenlenen çalıştayda önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre Hafta ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Tuncer, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında illerde yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, AK Parti'nin doğa ve insanı temel alan çevre ve şehircilik harekâtında öncü olduğunu belirtti. 81 ilde 100 milyon metrekarelik millet bahçeleri açma hedefi doğrultusunda yeşil dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik: Milli Güvenlik Meselesi

Tuncer, çevre ve şehircilik konularına milli güvenlik meselesi olarak yaklaştıklarını vurgularken, bu vizyonun arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğunu belirtti. “Tüm bu başarıların ardında büyük bir inanç ve azim var,”

Şehirlerin Tarihî ve Kültürel Önemi

Tuncer, şehirlerin sadece yapılardan oluşmadığını, tarih, miras ve kök taşıdığını vurgulayarak, bunların korunmasının gerekliliğini dile getirdi. “Türkiye'nin dört bir yanında yükselen şehirlerimizi hem tarihimizle hem de doğamızla korumalıyız,” şeklinde konuştu.

Gündelik Hayatta Çevre Duyarlılığı

Tuncer, çevre duyarlılığının kampanya sınırlarını aşarak gündelik yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirtirken, “Toplumun tüm kesimleri ile işbirliği şart,”“Bu proje toplumsal bir vicdanın altyapısıdır,”

İki Gün Sürecek Çalıştay

Çalıştay, “Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç”

Katılımcılar, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi;ne ulaşmak, sürdürülebilir şehirler inşa etmek ve kentsel dönüşümü hayata geçirmek gibi başlıca konularda bilgilendirilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca, parti genel merkezinde düzenlenen "Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç" temalı çalıştayda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca, parti genel merkezinde düzenlenen "Geleceğe Nefes, Şehirlere Direnç" temalı çalıştayda konuşma yaptı.

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