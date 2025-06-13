AK Parti'den Geleceğe Nefes Projesi: Şehirler İçin Yeni Vizyon

Şehirlerin Tarihî ve Kültürel Önemi

Tuncer, şehirlerin sadece yapılardan oluşmadığını, tarih, miras ve kök taşıdığını vurgulayarak, bunların korunmasının gerekliliğini dile getirdi. “Türkiye'nin dört bir yanında yükselen şehirlerimizi hem tarihimizle hem de doğamızla korumalıyız,” şeklinde konuştu.

Gündelik Hayatta Çevre Duyarlılığı