AK Parti'den İstanbul'a Güçlü Destek: Kabaktepe ve Özdemir Bir Arada

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Özdemir'e Destek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin yeni il başkan adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in arkasında sımsıkı durduklarını ve İstanbul'un yönetimini yeniden kazanacaklarını ifade etti.

Kongre Maratonu Başladı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, partinin İstanbul'daki kongre maratonu başladı. İlçe kongreleri devam ederken, dün 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' mottosuyla Esenler, Güngören, Avcılar ve Arnavutköy'de kongre düzenlendi. Salonları dolduran katılımcılar, 'İstanbul bir oldu, gümbür gümbür geliyor' sloganları attı.

Partinin Güçlü Temsilcileri Bir Arada

Kongrelere birlikte gelen Kabaktepe ile Özdemir ayakta alkışlandı. Dört ilçedeki kongrelerde mevcut ilçe başkanları, partililerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Bu kapsamda, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek görevlerine devam edecek.

Daha Çok Çalışacağız

Kongrelerde emek verenlere teşekkür eden Kabaktepe, 'Azim ve kararlılık, her zaman çalışkanlık, hep milletine güvenmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın alameti farikası ve adresi olmuştur. Daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz.' dedi.

Özdemir'den Birlik Çağrısı

Abdullah Özdemir, Kabaktepe'ye İstanbul'daki hizmetleri için teşekkür ederek, 'Almış olduğumuz bayrağı daha da ilerilere götürmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bir olacağız, birlik olacağız' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2029'da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanımıza hediye edeceklerini belirtti.

İstanbul'un Zorlu Süreçlerine Dikkat

Özdemir, İstanbul'daki Suriyeliler ve Suriye'nin durumu hakkında da konuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriyeli mültecilerin akıbeti ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak, 'Hamdolsun bu sınavı da başarıyla hep birlikte verdik.' dedi.

Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti MKYK üyeleri, milletvekilleri ve diğer partililerin katılımı oldu.