AK Parti'den Milli Parklar, Turizm ve Vakıflar İçin Yeni Kanun Teklifleri

AK Parti TBMM'ye iki kanun teklifi sundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milli parklar, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren iki kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Tekliflerin kapsamı ve madde sayısı

Güler, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Vakıflar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti. Milli parklara ilişkin kanun teklifinin yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 30 maddeden, turizm ve vakıflarla ilgili teklifin ise 19 maddeden oluştuğunu aktardı.

Milli parklar için yeni hukukî çerçeve

Güler, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, yeni düzenlemenin hem ekolojik dengeyi gözettiğini hem de bölgesel kalkınma ve turizmi destekleyeceğini söyledi. Güler şu ifadeleri kullandı:

"Ekolojik dengeyi gözeten, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı ve turizmi de destekleyen, sürdürülebilir koruma, kullanım dengesini sağlayacak yeni bir hukuki çerçeve oluşturulması zorunlu hale gelmiştir."

Teklifle milli park olarak ilan edilen veya edilecek alanların sınırlarının, güncel bilimsel verilere dayalı olarak ekolojik dengeyi azami ölçüde koruyacak şekilde yeniden belirlendiğinin altını çizen Güler, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu düzenleme sadece korumayı değil, aynı zamanda yöre halkının makul ve denetimli kullanım alanlarını da gözeten, böylece doğal varlıkların korunmasıyla sosyo-ekonomik beklentiler arasında optimal bir dengeyi kurmayı hedeflemektedir. Milli parkların bütünlüğünü tehlikeye atmayacak ancak acil kamu yararı gerektiren stratejik altyapı projeleri için esneklik sağlanması adına, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle park alanlarının bir kısmında korunma statüsünün değiştirilmesine yönelik sınırlı ve istisnai bir yetki yer almaktadır. Bu düzenleme, doğal varlıklarımızın korunmasından taviz verilmeyecek şekilde sadece zorunlu altyapı ve stratejik yatırımlara imkan tanıyarak ülkenin genel menfaatini gözetmeyi amaçlamaktadır."

Güler ayrıca, farklı kanunlardan kaynaklanabilecek yetki karmaşasının giderileceğini belirterek cezai düzenlemelere dikkat çekti:

"Doğal mirasımıza ve milli parklarımıza zarar veren eylemlerle kararlı şekilde mücadele etmek amacıyla izinsiz avlanma, ağaç kesme, çevre kirliliğine yol açma gibi fiillere uygulanan idari para cezaları ciddi oranda artırılmakta ve aynı zamanda süreli hapis cezaları da teklifimizde yer almaktadır. Bu düzenlemeyle doğal varlıklarımıza zarar verenlere yönelik cezasızlık algısının ortadan kalkacağı ve korumanın en üst seviyede sağlanacağına kanun teklifinde yer vermiş oluyoruz."

Vakıflar, turizm ve kimlik bildirme yükümlülüğü

Vakıflar kanunu ile ilgili teklifin devletin koruma, denetim ve kültürel miras yönetimi alanlarındaki yetkilerini güçlendirdiğini aktaran Güler, kimlik bildirme yükümlülüğüne ilişkin değişikliği şöyle özetledi:

"Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan değişikliklerle sadece kara konaklama tesislerine değil, marinalar, liman tesisleri ve kıyı tesislerini işletenlere ve deniz aracı kiralayanlara yönelik de kimlik bildirim yükümlülüğü getirilmektedir. Bu sayede giriş-çıkış ve konaklama işlemleri kontrol altına alınarak, suç ve saldırı tehditlerine karşı caydırıcı, etkin tedbirler geliştirilmektedir."

Çanakkale Gelibolu ve vakıf uygulamaları

Güler, teklifle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinde de değişiklik yapıldığını, bununla alanın korunmasının artırıldığını belirtti. Güler'in ifadesiyle:

"Tarih alanı tanımı sadece başkanlığa tahsisli yerleri değil, başkanlığın görevli ve yetkili olduğu tüm alanları kapsayacak şekilde genişletmeye teklifimizde yer veriyoruz. Tarihi alan bağlantı noktaları olarak tabyalar, şehitlikler ve kaleler gibi alanla irtibatlı olduğu tespit edilen yerler de bütüncül koruma kapsamına alınmaktadır. Çanakkale savaşlarına ait her türlü silah, teçhizat, kıyafet ve belge, korunması gerekli taşınır kültür varlığı sayılmaktadır."

Vakıf taşınmazlarına ilişkin düzenlemeler kapsamında azami kira süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılması, düşük bedelli kiralamalarda noter tasdiki zorunluluğunun kaldırılması ve vakıflara ait şirketlere rayiç bedelle doğrudan kiralama imkânı getirilmesi gibi değişiklikler de teklifte yer alıyor. Ayrıca ihtilaflı kiracılar için 6 aylık başvuru süresi ve borcu olmayanlarla 5 yıla kadar sözleşme imkanı öngörülüyor. Mazbut vakıfların yönetim ve temsil masrafı oranı ise yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarılmaktadır.

Meclis içi süreç ve komisyonlar

Güler, her iki kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek tekliflerin ilgili komisyonlarda görüşüleceğini bildirdi. Buna göre Milli Parklar Kanunu teklifi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda; Vakıflar Kanunu teklifi ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda ele alınacak.

Tezkere, Gazze ve diğer gündemler

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güler, Gazze'ye asker göndermeyle ilgili tezkereler konusunda şunları söyledi:

"Detayı Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız çalışıyor. Hem karşılıklı ateşkes hem de devamında alınacak Gazze ve bölgesindeki tedbirlerle ilgili hususlar henüz bize intikal etmiş değil. Bu ay içerisinde süresi biten üç tezkeremiz var. Belki bazıları devam etmeyebilir. Suriye-Irak tezkeresi, Lübnan tezkeresi, Orta Afrika ve Mali'ye yönelik tezkeremiz bu ay içerisinde Meclis Başkanlığımıza gelecektir. Bunun da çerçevesini Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, oradaki özelliği, durumu, süresi, bu konuda ortaya bir teklif çıkacaktır, değerlendirme yapılacaktır. Sonra Cumhurbaşkanlığımızın tezkeresi olarak Meclis Başkanlığımıza gelecektir. Henüz daha erken, olayın başındayız. Katil, soykırımcı, zalim İsrail, anlaşmanın olduğu tarihte ve saatlerde bile maalesef Gazze'yi bombalamaya devam etmişti. İnşallah orada bu saldırganlık, bombalamalar da son bulur."

Güler, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği vurgulayarak, "Biz bundan sonraki süreçlerde de Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve taleplere gerekli desteği vereceğimizi ifade ediyoruz," dedi.

Komisyon çalışmaları ve öncelik

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin değerlendirmede bulunan Güler, komisyondaki çalışmaları ve hedefleri şöyle özetledi:

"Komisyon kendi değerlendirmesini yapacaktır, özgün manada ihtiyaçlar nedir, ne değildir? Buradaki mevcut yapılan çalışmanın birincil esas amacı, terörün bir daha bu toplumun gündemine gelmeyeceği şekilde hiçbir şart ve hiçbir koşul altında asla bir daha silahın, şiddetin konuşulmayacağı ortamın ve kalıcı varlığın tespit edilmesi. Bizim hedefimiz terörün son bulmasıdır, terörün ortadan kalkmasıdır, silahların tamamen ortadan kaldırılmasıdır ve PKK terör örgütünün de kendi aldığı fesih kararı noktasında her türlü faaliyetlerini, çalışmalarını dağıtması ve kendini feshettiği kararı doğrultusunda ortadan kaldırması lazım. Bizim esas sormamız, takip etmemiz, odaklanmamız gereken husus budur."

Güler, tekliflerin hayırlı olmasını dileyerek kapanış yaptı.

