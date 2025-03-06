AK Parti'den Suriyeli Türkmenlere Destek Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Suriyeli Türkmenlerin temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Zorlu, bu buluşmanın Suriye'deki Türkmenlerin hak ve menfaatlerinin korunması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Ulusal Diyalog Toplantısı'nın etkileri

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de geçen hafta gerçekleştirilen Ulusal Diyalog Toplantısı'na katılan Türkmen temsilcilerini genel merkezde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Zorlu, bu kritik toplantının ve sahadaki gelişmelerin detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.

Bugünkü buluşmada, Türkmenlerin birlikteliği ve dayanışmasının Suriye'deki geleceği için ne denli önemli olduğunu vurgulayan Zorlu, "Komşumuz Suriye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Türkmen soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin takipçisiyiz," dedi.