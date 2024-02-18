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AK Parti Elbistan belediye başkan adayı Abdullah Yener adaylıktan çekildiğini duyurdu

Elbistan Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday gösterilen Abdullah Yener, sürpriz bir kararla adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. Yener, yaptığı basın toplantısında, adaylıktan çekilmesinin kişisel bir tercih olduğunu ve partisine zarar vermek istemediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 17:26
AK Parti Elbistan belediye başkan adayı Abdullah Yener adaylıktan çekildiğini duyurdu

Elbistan Belediye Başkan adayı olarak AK Parti tarafından Abdullah Yener'in gösterilmesi, parti içinde ve kamuoyunda rahatsızlık yarattı. 4 Şubat'ta adaylığı ilan edilen Yener, eski AK Parti milletvekili Avni Doğan'ın sert eleştirilerine maruz kaldı. Doğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Yener'in adaylığının geri çekilmesi ya da çekilmesi gerektiğini söyledi. Yener ise seçim çalışmalarına devam etti, ancak bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Sonunda Yener, adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. AK Parti ise Elbistan'da yeni bir aday arayışına girdi.

Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurdu. Yener, adaylıktan çekilmesinin kendisine ait bir karar olduğunu ve Cumhurbaşkanı ve partisine bağlılığını sürdüreceğini belirtti. 

Abdullah Yener

Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener'in adaylıktan çekilmesinin ardından AK Parti Elbistan'da yeni bir aday belirlemek için kolları sıvadı. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, Yener'in adaylıktan çekilmesinin kendi kararı olduğunu ve kendisine hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Doğan, Elbistan'da yeni bir adayın yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

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