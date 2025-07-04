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AK Parti Gençlik Kolları, Togg Gemlik Kampüsü'nde Gençlerle Buluştu

AK Parti Gençlik Kolları, 'Gençlerle Eser Buluşmaları' programının ikincisini Togg Gemlik Kampüsü'nde gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 20:57
AK Parti Gençlik Kolları, Togg Gemlik Kampüsü'nde Gençlerle Buluştu

Gençlerle Eser Buluşmaları Togg Gemlik Kampüsü'nde

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı, "Gençlerle Eser Buluşmaları" programının ikincisini Togg Gemlik Kampüsü'nde düzenledi. Bu özel etkinlik, Türkiye Yüzyılı'nın eserlerini yerinde deneyimleme fırsatı sunarken, gençleri gerçek başarılarla buluşturma hedefiyle hayata geçirildi.

Gençler ile Uzmanlar Bir Araya Geldi

Yazılı açıklamaya göre bu buluşmalarda gençler, ilgili projeleri hayata geçiren mühendisler, mimarlar, sanatçılar, akademisyenler ve yöneticiler ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunma imkanı buluyor. İlk program, Şırnak Gabar'da gerçek bir etkinlik ile başlamıştı.

Bursa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Buluşma

İkinci program, Bursa'daki Togg Gemlik Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Burada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv, bilgisayar ve makine mühendisliği gibi alanlardan genç mühendis adaylarıyla bir araya geldi. Ayrıca, farklı şehirlerden katılan tekniker ve kalfalık yapan gençler de etkinlikte yer aldı.

İnteraktif Etkinlik ve Bilgilendirme

Aktif katılımlarla devam eden programda Bakan Kacır, Togg'un üretim aşamaları ve milli teknoloji hamleleri hakkında bilgi vererek, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Programın Sonunda T10F Tanıtıldı

Etkinliğin sona ermesiyle birlikte, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli olan T10F'yi tanıttı. Gençler ve uzmanlar arasındaki bu etkileşim, Türkiye'nin teknoloji ve sanayi alanındaki gelişimini yakından takip etme ve anlama konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan "Gençlerle Eser...

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan "Gençlerle Eser Buluşmaları" programlarının ikincisi, Bursa Togg Gemlik Kampüsü'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile otomotiv, bilgisayar ve makine mühendis adayları, sanayide kalfalık yapan, tekniker olarak çalışan farklı şehirlerden katılımcı gençlerin buluşmasıyla gerçekleştirildi. Gençlerin interaktif katılımlarıyla yapılan programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Togg'un üretim aşamalarını, milli teknoloji hamlelerini anlatarak gelen soruları yanıtladı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan "Gençlerle Eser...

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan "Gençlerle Eser Buluşmaları" programlarının ikincisi, Bursa Togg Gemlik Kampüsü'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile otomotiv, bilgisayar ve makine mühendis adayları, sanayide kalfalık yapan, tekniker olarak çalışan farklı şehirlerden katılımcı gençlerin buluşmasıyla gerçekleştirildi. Gençlerin interaktif katılımlarıyla yapılan programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Togg'un üretim aşamalarını, milli teknoloji hamlelerini anlatarak gelen soruları yanıtladı.

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