AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Sayısı 19'a Yükseldi

AK Parti'nin Kongresinde Önemli Tüzük Değişikliği

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'nde gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile genel başkan yardımcılığı sayısını 16'dan 19'a çıkarttı. Kongre, Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor.

Yeni Başkanlıklar Kuruldu

Parti tüzüğünün 81. maddesine dair değişiklik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından delegelere okunarak karar alındı. Delegelerin onayı ile yürürlüğe giren bu değişiklikler şöyleydi:

81.12: Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu belirlenmiş.

Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu belirlenmiş. 81.15: Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu)

Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu) 81.16: Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu)

Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu) 81.17: Genel Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu)

Böylece, Türk Devletleri ile olan ilişkiler, sağlık politikaları ve kültür sanat politikaları alanında 3 yeni başkanlık oluşturulmuş oldu.