AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Sayısı 19'a Yükseldi

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı tüzük değişikliği ile genel başkan yardımcılığı sayısını 19'a çıkardı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:25
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Sayısı 19'a Yükseldi

AK Parti'nin Kongresinde Önemli Tüzük Değişikliği

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'nde gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile genel başkan yardımcılığı sayısını 16'dan 19'a çıkarttı. Kongre, Ankara Spor Salonu'nda devam ediyor.

Yeni Başkanlıklar Kuruldu

Parti tüzüğünün 81. maddesine dair değişiklik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından delegelere okunarak karar alındı. Delegelerin onayı ile yürürlüğe giren bu değişiklikler şöyleydi:

  • 81.12: Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu belirlenmiş.
  • 81.15: Genel Başkan Yardımcısı (Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu)
  • 81.16: Genel Başkan Yardımcısı (Sağlık Politikalarından Sorumlu)
  • 81.17: Genel Başkan Yardımcısı (Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu)

Böylece, Türk Devletleri ile olan ilişkiler, sağlık politikaları ve kültür sanat politikaları alanında 3 yeni başkanlık oluşturulmuş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Yüksekova'da Kardan Dağ Keçisi Heykeli ile Yaban Hayatı Koruma Mesajı
3
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'yı Ziyaret Edecek
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi
5
İstanbul'da Uçurtma Kayağı Keyfi: Çatalca'da Benzersiz Anlar
6
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Üç Milletvekili Partiye Katıldı
7
İstanbul'da 5 Gün Süren Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 47 Santimetreye Ulaştı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi