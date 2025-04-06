AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Anlamlı Kutlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Sosyal Medyadaki Paylaşımı

Acar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı'nın tarih boyunca yaptığı önemli katkılara dikkat çekti. "105 yıldır bazen bir fotoğraf karesi, bazen tek bir cümleyle tarihe not düşen Anadolu Ajansını kutluyorum." şeklinde ifade etti.

Ayrıca, Acar, "Yüz yılı aşkın süredir emeğini, bakış açısını, kadrajını, haberciliğini paylaşan herkese teşekkürler. Nice yıllar olsun." diyerek, ajansın geleceği için de iyi dileklerde bulundu.