AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mersin'de Terörsüz Türkiye Sürecini Vurguladı

Yayın Tarihi: 08.08.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:37
Uygur, Mersin'de Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mersin'de yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaparak "Terörsüz Türkiye sürecinin, toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirdiğini" ifade etti.

Uygur, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında partisinin Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, Akdeniz’in incisi Mersin’de medeniyetlerin ve kültürlerin bir araya geldiğini belirtti.

“Gönül Köprülerini Güçlendireceğiz”

Uygur, milletin her bir ferdine hizmet konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini belirterek, "Bu vizyonu sahaya taşıyan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verilen hizmet mücadelesini anlattı.

Hizmet yolculuğunda en büyük mücadeleyi ekonomik buhranlar ve terörle verdiğini kaydederek, Türkiye’nin demokratik hak ve özgürlükler anlamında büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Dış Politika Vurgusu

Uygur, Türkiye’nin dış politikadaki rolüne de değinerek, güçlü bir Türkiye’nin uluslararası platformlarda da söz sahibi olduğunu ifade etti ve özellikle Filistin'de yaşananzulmü kınadı.

"Dünya gözü önünde Filistin'de bir soykırım cereyan ediyor. Maalesef, her gün bebekler ve kadınlar hayatını kaybediyor. Türkiye, zulme karşı 'dur' demek konusunda kararlıdır," diye konuştu.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Uygur, Türkiye Yüzyılı'nın yalnızca ekonomik projelerle değil, aynı zamanda huzur, güven ve kardeşlik ortamıyla da anlam kazanacağını vurguladı:

"İnşallah, terör belasından arınmış yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle, 'Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri kırmakta kararlıyız.'"

Uygur, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu hedeflere ulaşmak için çalıştığını belirtti. Toplumsal dayanışmayı güçlendireceklerini ifade ederek ortak akıl ve iradeyle Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra, Uygur, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Liderlikte Kadının Sesi Programı'na katıldı. Programda, Uygur'a çeşitli milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.

