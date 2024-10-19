AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den Kocaeli'de Türkiye Yüzyılı vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Türkiye Yüzyılı'nı Anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın bir vizyon olarak ülkenin yeni bir eşik atlama fırsatı sunduğunu ifade etti.

“Güçlü bir Gelecek İçin Birlikte Mücadele Edelim” diyen İleri, Türkiye'nin dünyada bir umut ışığı olduğunu ve geçmiş 23 yıllık çabanın kendilerine güç ve güven sağladığını belirtti.

İsrail'in Gazze Saldırılarına Tepki

İleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, insanlığın bu barbarlıklara karşı bir gün galip geleceğine olan inancını dile getirdi.

Mücadele ve Öz Güven Vurgusu

Konuşmasında, milletin öz güvenini yeniden inşa ettiklerini ifade eden İleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının güçlü bir ulusun parçası olduğunu bildiklerini belirtti. Mücadelenin kendilerine bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan İleri, geçmişte olduğu gibi gelecekte de mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Altyapı ve Yapısal Dönüşüm

Son 22 yılda birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini belirten İleri, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapısal dönüşüm gerçekleştirdik” dedi. Türkiye'nin altyapısının güçlendiğini ve gelecekte dünyaya şekil verecek bir ülke olacağına inandığını söyledi.

Büyük ve Güçlü Türkiye İhtiyacı

İleri, Gazze'deki durumu değerlendirerek, Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir şekilde yer almasının önemini dile getirdi. “Türkiye Yüzyılı, tam olarak öz güvenini inşa etmiş ve iç dinamiklerini kuvvetlendirmiş bir ülkenin vizyonudur” dedi.

Nefret Söylemine Karşı Yapıcı Siyaset

Kongrede, toplumda nefret söylemi yaymaya çalışanların etkisiz hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen İleri, muhalefetin yıkıcı siyaseti yerine yapıcı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Kongreye, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri ve yerel yöneticiler de katılım sağladı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Kartepe 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Kartepe 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.