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Bodrum'da Otelde Yangın Paniği: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bodrum'da bir otelde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında büyük hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:11
Bodrum'da Otelde Yangın Paniği: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bodrum'da Otelde Yangın Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gümbet Mahallesi'nde bulunan bir otelde çıkan yangın, yerel itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının başladığı sırada bölgede alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yangın, yerleşim alanlarına yakın bir konumda bulunması nedeniyle çevre sakinlerinde paniğe yol açtı.

Büyük Hasar Meydana Geldi

Ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, olay sonucunda otelde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler başlatıldı.

Gelişmeler için takipte kalın.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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