AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Türkiye Yüzyılı'nın İlk Büyük Kongresi Yeni Bir Şahlanışın Günü Olacak'

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Tarihi Anlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresinin Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir şahlanışa zemin hazırlayacağını belirtti.

157 Günlük Hazırlık Süreci

Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye 157 günlük bir hazırlık süreciyle ulaştıklarını vurguladı. "Vatan toprağının her bir köşesinden derlediğimiz sesler, renkler ve dualar bugün kongre salonunda buluştu,” diyerek birliktelik mesajı verdi.

Bir Milletin Tarih Yazma İradesi

Kandemir, kongrenin sadece bir siyasi toplantı olmadığını, aynı zamanda bir milletin tarih yazma iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu ifade etti. Erdoğan'ın "Biz kısa mesafe koşucusu değil maraton koşucusuyuz" sözüne atıfta bulunan Kandemir, yeni bir etabın başlangıcında olduklarını dile getirdi.

Milletle Oluşan İstikamet

Kongre sürecinde temas ettikleri vatandaşların görüşlerini dikkate aldıklarını belirten Kandemir, "Aklımızla, kalbimizle milletimizi dinledik. İstikametimizi milletle belirledik," ifadelerini kullandı. Kongrelerin bir resmi geçit gibi olduğunu vurguladı.

Tarihin Hakikat Savaşı

Kandemir, kuruluştan bu yana mücadele eden teşkilatları selamlayarak, görevi başında kaybettikleri arkadaşlara rahmet diledi. Kongrenin partisine, milletine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Bugün bir kez daha yarına gür bir seda bırakacaklarını belirten Kandemir, "Memleket bizimdir, AK Parti biziz, Recep Tayyip Erdoğan nerede biz oradayız," diyerek kongrenin önemini vurguladı.