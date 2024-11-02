AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Elazığ'da Birlik Mesajı

AK Parti Elazığ Merkez İlçe Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Elazığ'da düzenlenen Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde dikkat çekici konuşmalara imza attı. Kaya, katılımcılara hitaben "Biz adeta etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Her zamankinden daha fazla kardeşliğimizi pekiştirme ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Elazığ'ın Destanı ve Birlik Mesajı

Kongrenin yapıldığı Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Kaya, Elazığ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde yüzde 73 oyla büyük bir destek sunduğunu hatırlattı. Elazığ'ın devlet ve millet bilinci en yüksek şehirlerden biri olduğunu belirten Kaya, "Biz bütün unsurlarımızla, bütün renklerimizle, bir ve bütünüz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Hamiliği ve Hedefler

Kaya, Türkiye'nin sadece 85 milyonun değil, dünya mazlumlarının hamisi olduğunu vurguladı. "Dünyada haksızlığa karşı en yüksek sesi biz yükseltiyoruz," diyen Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya genelindeki adaletsizliklere karşı dimdik durduğunu belirtti. özellikle Gazze'deki mazlumların haklarını savunma konusunda Türkiye'nin duruşunu öne çıkardı.

Terörle Mücadele ve Birlik Vurgusu

Kaya, terör örgütlerine karşı birlik olmanın önemine dikkat çekti: "Bu terör örgütü İsrail'in maşasıdır. Türkiye'yi bölen güçlere karşı tek yürek olmalıyız. Milletimizi bu oyunlar karşısında uyanık tutmalıyız." dedi. Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten yükselen "terörü bitirin" seslerinin uluslararası kamuoyunda da yankı bulduğunu ifade etti.

Yeni Dönem ve Yeniden Seçim

Kongreye, AK Parti Elazığ milletvekilleri, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve diğer partililer katıldı. Tek adayla gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Hasan Çalışkan yeniden seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (sol5), Elazığ'da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (sol5), Elazığ'da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.