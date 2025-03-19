AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Malatya'da İftar Programında Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Malatya'da etkileyici bir iftar programı düzenledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya'da gerçekleştirilen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, milletin verdiği her bir katkıyı ve geri dönüşü çok önemseyerek siyasetlerini sürekli güncellediklerini ifade etti.

Kaya, şehit aileleri, gaziler ve engelli aileleri ile birlikte Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programında, "Türkiye'nin her güzel yürekli ferdi için iftar sevincinin başka sevinçlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

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