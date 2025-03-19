AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Malatya'da İftar Programında Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Malatya'da etkileyici bir iftar programı düzenledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya'da gerçekleştirilen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, milletin verdiği her bir katkıyı ve geri dönüşü çok önemseyerek siyasetlerini sürekli güncellediklerini ifade etti.
Kaya, şehit aileleri, gaziler ve engelli aileleri ile birlikte Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programında, "Türkiye'nin her güzel yürekli ferdi için iftar sevincinin başka sevinçlere vesile olmasını diliyorum" dedi.
Zulme Karşı Dayanışma Mesajı
Kaya, iftar sofrasında bir araya gelirken, uluslararası sorunlara da dikkat çekti. "Gazze'de katil İsrail, yüzlerce kadın ve çocuğu yine ateşkesi ihlal ederek katletti" Kaya, AK Parti'nin hizmet odaklı politikalarına dikkat çekerek, "Malatya, hem öncü hem de lider karakterli bir şehir. Cumhurbaşkanımızı her geldiğinde bağrına basan bir şehir" Kaya, toplumun her kesimini dinleyerek gençlerin geleceğimizdeki rolünün önemine vurgu yaptı. "Gençlerimizle hemhal oluyoruz, onların duygu ve düşüncelerini dinleyerek Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz" AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu belirten Kaya, partinin hedefinin gönüller kazanmak ve Türkiye'nin geleceğine hazırlık yapmak olduğunu kaydetti. "Bizim derdimiz gönüller inşa ederek, ülkemizi çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak olmalı" Kaya, Malatya'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlatarak, devletin desteğiyle şehrin daha güzel bir şekilde ayağa kalkacağını belirtti. Programın ardından, Kaya, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Ali Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya geldi.
Malatya'nın AK Parti'ye Verdiği Destek
Gençlerin ve Toplumun Sesini Dinlemek
Geleceğe Güçlü Adımlarla İlerlemek
Kaya, AK Parti'nin hizmet odaklı politikalarına dikkat çekerek, "Malatya, hem öncü hem de lider karakterli bir şehir. Cumhurbaşkanımızı her geldiğinde bağrına basan bir şehir" Kaya, toplumun her kesimini dinleyerek gençlerin geleceğimizdeki rolünün önemine vurgu yaptı. "Gençlerimizle hemhal oluyoruz, onların duygu ve düşüncelerini dinleyerek Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz" AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu belirten Kaya, partinin hedefinin gönüller kazanmak ve Türkiye'nin geleceğine hazırlık yapmak olduğunu kaydetti. "Bizim derdimiz gönüller inşa ederek, ülkemizi çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak olmalı" Kaya, Malatya'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlatarak, devletin desteğiyle şehrin daha güzel bir şekilde ayağa kalkacağını belirtti. Programın ardından, Kaya, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Ali Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya geldi.
Kaya, toplumun her kesimini dinleyerek gençlerin geleceğimizdeki rolünün önemine vurgu yaptı. "Gençlerimizle hemhal oluyoruz, onların duygu ve düşüncelerini dinleyerek Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz" AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu belirten Kaya, partinin hedefinin gönüller kazanmak ve Türkiye'nin geleceğine hazırlık yapmak olduğunu kaydetti. "Bizim derdimiz gönüller inşa ederek, ülkemizi çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak olmalı" Kaya, Malatya'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlatarak, devletin desteğiyle şehrin daha güzel bir şekilde ayağa kalkacağını belirtti. Programın ardından, Kaya, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Ali Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya geldi.
AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu belirten Kaya, partinin hedefinin gönüller kazanmak ve Türkiye'nin geleceğine hazırlık yapmak olduğunu kaydetti. "Bizim derdimiz gönüller inşa ederek, ülkemizi çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak olmalı" Kaya, Malatya'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlatarak, devletin desteğiyle şehrin daha güzel bir şekilde ayağa kalkacağını belirtti. Programın ardından, Kaya, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Ali Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya geldi.
Kaya, Malatya'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini hatırlatarak, devletin desteğiyle şehrin daha güzel bir şekilde ayağa kalkacağını belirtti. Programın ardından, Kaya, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Ali Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya geldi.