AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı Mesajı

Zorlu: Türkçe milletin en büyük hazinesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamayla kutlama mesajı yayımladı.

Zorlu, açıklamasında Türk milletinin en büyük hazinesi Türkçenin, kültürün ve kimliğin temeli olduğunu vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla 26 Eylül 1932'de toplanan Birinci Türk Dil Kurultayı'nın, dilin korunması ve geliştirilmesi için atılan en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Zorlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkçemizi yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. 26 Eylül Dil Bayramı'nın 93'üncü yılı kutlu olsun."