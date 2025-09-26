AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı; Türkçenin korunması ve Birinci Türk Dil Kurultayı'nın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:20
Zorlu: Türkçe milletin en büyük hazinesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamayla kutlama mesajı yayımladı.

Zorlu, açıklamasında Türk milletinin en büyük hazinesi Türkçenin, kültürün ve kimliğin temeli olduğunu vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla 26 Eylül 1932'de toplanan Birinci Türk Dil Kurultayı'nın, dilin korunması ve geliştirilmesi için atılan en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Zorlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkçemizi yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. 26 Eylül Dil Bayramı'nın 93'üncü yılı kutlu olsun."

