AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısına Destek

Hayati Yazıcı, Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşması için PKK'nın silah bırakma çağrısını önemli buldu.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 20:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan PKK'ya Silah Bırakma Çağrısına Destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Ülkemizi 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştıracak, terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir" diyerek, bu tür girişimlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yazıcı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm unsurlarıyla birlikte terör örgütüne silah bırakma ve fesih çağrısının önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz" ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, "Bu toprakların mayasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vardır" şeklinde belirtti.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açtığı tarihi fırsat penceresinin heba edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Temennimiz o ki, bu fırsat değerlendirilsin" dedi.

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