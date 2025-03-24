AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Yenigün Bayramı Açıklaması

Yenigün Bayramı Resmen Kutlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, her yıl ülkemizde 85 milyon vatandaşımızın ortak bayramı haline gelecek olan Yenigün Bayramı'nın duyurusunu yaptı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu bayramın Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da bir arada kutlanacağını belirtti.

Nevruz/Yenigün Kutlamaları

Zorlu, "Tarihimizin en kadim ortak miraslarından biri olan ve baharı müjdeleyen Nevruz/Yenigün kutlamaları, 21 Mart 2025 günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. 21 Mart buluşmasının Türkistan'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkaslar'a uzanan geniş gönül coğrafyasının zenginliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Türk Dünyası'ndaki sivil toplum kuruluşlarının etkinliğine de dikkat çeken Zorlu, bunun birliktelik açısından önemli olduğunu ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yenigün Bayramı'nın resmi kutlama günü olacağı müjdesi, uzun yıllar beklenen bir hayali gerçeğe dönüştürmüş ve tüm Türk dünyasında büyük heyecan uyandırmıştır" dedi.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Zorlu, "Bundan böyle her yıl ülkemizde 85 milyon vatandaşımızın ortak bayramı haline gelecek olan Yenigün, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da bir ve beraber kutlanacaktır. Birleştikçe büyüyen bu kadim coğrafyanın bizim için tek yürek ve tek bilek olma mücadelesinin eşiğindeyiz" şeklinde konuştu.

Zorlu, ayrıca büyük ve güçlü Türkiye'nin, aynı zamanda büyük ve güçlü bir dayanışma coğrafyası anlamına geldiğine vurgu yaparak, bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Zorlu, "Yenigün kutlu olsun. Birliğimiz daim olsun" diyerek açıklamasını sonlandırdı.