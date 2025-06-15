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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Şuşa'da Çarpıcı Açıklamalar

Ala, Şuşa'da yaptığı konuşmada İsrail'in güvenlik politikalarını eleştirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 10:43
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Şuşa'da Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın Şuşa Açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen uluslararası konferansta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirerek, stratejik istikrarsızlık çabalarının küresel bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Ala, "Uluslararası toplumu ilkeli tutum takınmaya ve acilen harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Şuşa'nın Önemi ve Kültürel Mirası

Konuşmasında Ala, Şuşa'nın sahip olduğu dini, tarihi ve sanatsal değerlerin yanı sıra Türk dünyasının kalbinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. O coğrafyanın tarih boyunca yerinden edilmelere tanıklık ettiğini hatırlatan Ala, Karabağ'da süren işgal döneminin bölgedeki derin yaralar yarattığını ifade etti.

Karabağ'ın Kurtuluşu ve Barış Temennisi

Ala, Karabağ'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde işgalden kurtarılmasını, hukukun ve adaletin tecellisi olarak değerlendirdi. Dış politikanın bölgesel barışa katkı sağlamaya devam ettiğini ifade eden Ala, "Azerbaycan'ın Karabağ'da tam egemenliğini yeniden tesis etmesiyle birlikte tarihi bir fırsat doğmuştur" dedi.

Batılı Ülkelerin Tutumları ve İşbirliği Vurgusu

Ala, bazı Batılı ülkelerin Ermenistan yanlısı tutumlarının kalıcı barış çabalarını tehdit ettiğini, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin bu bağlamda kritik olduğunu belirtti. 3+3 bölgesel işbirliği platformu'nun önemine de dikkat çekti.

Küresel Sorunlar ve Türk Dış Politikasının Öncelikleri

Ala, uluslararası sistemin daha adil hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, barış ve güvenlikle ilgili sorunların sistemsel bir sorun haline geldiğini ifade etti. "Uluslararası kurumların yetersizlikleri, artık çözülmesi gereken bir mesele haline gelmiştir" dedi.

Gazze ve Türkiye'nin Çabaları

Konferansta Gazze'deki insanlık trajedisine de değinen Ala, Türkiye'nin bu zulmü sona erdirmek için kararlı adımlar atacağını bildirdi. "Kalıcı barışın, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti ile mümkün olduğunu söylüyoruz" dedi.

Netanyahu'nun Stratejileri ve Uluslararası Çözüm Çağrısı

Ala, Netanyahu hükümetinin stratejik istikrarsızlık çabalarının bölge barışını tehdit ettiğini belirterek, uluslararası toplumu ilkeli bir tutum takınmaya davet etti. Türkiye olarak bu tür saldırganlıklara karşı durmanın ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Konferansa Ala'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (solda),Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (solda),Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferansın açılışında konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (solda),Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (solda),Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferansın açılışında konuşma yaptı.

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