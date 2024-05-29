AK Parti Genel Başkanvekili Ala: “İkinci bir reform dalgasına hazırlanıyoruz”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, parti genel merkezinde bazı gazetecilerle konuştu. Konuşma esnasında Ala, dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin bir değişim süreci içerisine girdiğine dikkat çeken Ala, partinin ikinci bir reform dalgasına hazırlandığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, parti birimlerinin reform alanlarının belirlenmesi konusunda çalışmalara başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “AK Parti, sorunlu alanları belirlemek için çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanımız da daha önce ‘Kopenhag kriterlerini gerekirs Ankara kriterleri yapar, yolumuza devam ederiz’ ifadelerini kullanmıştı. AK Parti, bu Ankara kriterlerini temel alarak ikinci bir reform dalgasına hazırlanmakta. Gelecek olan yılları biz altın yıllar olarak görüyoruz. Önümüzdeki bu 1 yıl içerisinde, oldukça hızlı bir reform süreci göreceksiniz. Ekonomide de bir sıçrama yaşanacak.”

“Sokakta başıboş köpek kalmayacak”

Efkan Ala, sokak hayvanları ile ilgili olarak da konuştu. Ala, “Bununla ilgili yasala düzenleme çalışması devam ediyor. Bu düzenlemeler ile sokakta başıboş köpek olmayacak. İnsanları parçalıyorlar ve biz buna seyirci kalamayız. Yurt dışında da bizim için turizm şirketleri ‘kuduz’ uyarısı yapıyor. Bu durum, ülkemize yakışmamakta. Sorunun etkili bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Meclis, tatile çıkmadan yeni yasayı görürüz” ifadelerini kullandı.

“Bu tartışmaları bırakmalıyız”

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, yeni anayasa tartışmaları konusuna da değindi. Ala, “Milletin iradesini tam yansıtan, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var. Bu tartışmaları geride bırakıp güçlü bir Türkiye inşa edebiliriz. Bu tartışmaların olduğu ülkeye ne yatırımcı ne de sermaye gelmez” dedi.