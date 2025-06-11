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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan Büyükelçisi Junaid ile Görüştü

Efkan Ala, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ile AK Parti Genel Merkezi'nde verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 14:49
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan Büyükelçisi Junaid ile Görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan Büyükelçisi ile Buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki işbirliği ve ilişkileri daha da güçlendirmek adına gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden görüşmeye dair paylaşımda bulunan Ala, "Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Görüşmenin detayları ve sonucu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda), Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda), Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid (solda) ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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