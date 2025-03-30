AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yolsuzluk Soruşturmasını Değerlendirdi

EFKAN ALA, YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da düzenlediği bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulundu. CHP’li yöneticilerin, devam eden yolsuzluk soruşturmasından kahraman çıkarmaya çalıştıklarını belirtirken, "Böyle yolsuzluktan kahraman çıkmaz, demokrasi mücadelesinden çıkar. Sen onu 28 Şubat'ta görecektin," dedi.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırım dolayısıyla gönüllerin buruk olduğunu ifade etti. İstikrarlı ve güçlü bir Türkiye inşa etme hedefinde olduklarını kaydeden Ala, Cumhur İttifakı olarak "Türkiye'yi prangalarından kurtaracak projeleri hayata geçireceklerini" dile getirdi. En önemli hedefin "Terörsüz Türkiye" olduğunu vurgulayarak, "Yıllardır memlekette büyük sorunlara yol açan terör belasından Türkiye'yi kurtaracak adımları cesaretle atıyoruz," şeklinde konuştu.

MUHALEFETE YANIT VERİLDİ

Ala, muhalefetin alternatifinin olmadığına dikkat çekerken, ülkemizde barış ve huzura katkıda bulunan Türk askerlerinin dünyanın dört bir yanında görev yaptığını belirtti. Siyasi iradeyle Türkiye'nin önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Ala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamu bütçesinin bakanlıkların bütçesinin 3'te 2'sinden fazla olduğunu ifade etti.

YOLSUZLUK VE EKONOMİK KALKINMA

CHP'nin yolsuzluk soruşturmaları hakkında sessiz kalmasını eleştiren Ala, "Bu yolsuzluk iddialarını cevaplaması gerekirken ana muhalefet partisi genel başkanı ve yöneticileri, tabanını ayırıyorum, CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımız da bundan rahatsız olduğunu biliyorum" dedi. Ülkenin ekonomik sorunlarına da değinen Ala, Türkiye'nin, pandemi sonrası ekonomik başarı hedefi doğrultusunda çalıştığını kaydetti.

İÇ POLİTİKADA GERGİNLİK

Ala, CHP Genel Başkanı'nın yurt dışından yardım istemesinin yanlış bir tutum olduğunu belirterek, "Türkiye, uluslararası sorunların çözümünde önemli bir aktör olmuştur. Bu tür dışarıdan yardım çağrıları, Türkiye'nin itibarını zedeler," dedi.

PARTİ ÜYELERİYLE BAYRAMLAŞMA

Bayramlaşma programında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti MKYK Üyesi Önder Matlı, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da konuştu. Program, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın katılımı ile devam etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuşma yaptı.