AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: 'Büyük Türkiye için omuz omuza çalışacağız'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Samsun İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, 'AK Parti, 23 yıl önce milletimizin aklından, kalbinden, vicdanından, şuurundan süzülerek kurulmuş bir partidir.' ifadelerini kullandı. Şahin, bu süreçte, teşkilatlarla, belediye başkanlarıyla, meclis üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte Samsun'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Samsun, AK Parti'nin Kalesi

Şahin, Samsun'un AK Parti'nin kalesi olduğunu vurgulayarak, 'Cumhurbaşkanı'mız bir kez daha Samsunlularla buluşacak.' dedi. Ülke ve dünya genelindeki gelişmelere dikkat çeken Şahin, 'Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'ya vurulan kilitleri kırdıysa, bugün de Emevi Camisi'ni vesayetten kurtardı.' ifadeleriyle, gelecekteki hedeflere de değindi.

Büyük Türkiye Vurgusu

Şahin, 'Bunun için çok çalışacağız, gece gündüz demeden çalışacağız, uzak yakın demeden çalışacağız.' diyerek, Türkiye için birlikte gayret göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. 'Bir duvarın tuğlaları gibi olacağız, bir zincirin halkaları gibi olacağız.' sözleriyle birlik vurgusunu güçlendirdi.

Ayrıca, Türkiye'nin gelişimi konusunda, 'Ülkemizin yönetimini devraldığımız noktadan bugün bambaşka noktaya getirmiş durumdayız, ancak daha çok çalışmamız gerekiyor.' şeklinde konuştu. AK Parti'nin milletin değerlerine dayanan bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Şahin, 'AK Parti, haksız güçlülere karşı haklı güçsüzlerin yanında yer almayı kendine ilke edinmiştir.' dedi.