AK Parti Genel Sekreteri İnan, TÜGVA İzmir Genel Kurulu'nda Gençlik Vurgusu Yaptı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Gençlik Mesajı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, TÜGVA İzmir İl Temsilciliği'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında liderlerinin her alanda bir ölçü olduğunu vurgulayan İnan, "Onun bu ülkeye kazandırdıkları tüm kazanımları kalıcı olarak tesis ederek bu mücadeleyi sizler çok daha öteye taşıyacaksınız" dedi.

Gençlerin Önemi

İnan, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'ndeki etkinlikte gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. TÜGVA'nın İzmir'de kuruluşunda yer aldığını hatırlatan İnan, TÜGVA'da yetişen gençlerin hem siyasete hem de bürokraside büyük hizmetler yapacaklarına inandığını belirtti.

Kültürel Hegemonyaya Tepki

İnan, bir sanatçının kendileri hakkında dile getirdiği eleştirileri hatırlatarak, "Siz son 50 yılda belki bu ülkede sözde kültürel hegemonik güç olduğunuzu varsayabilirsiniz ama unutmayın biz bin yıllık medeniyetiz" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin yeniden inşasında gençlerin kritik rol oynayacağını vurguladı.

İzmir'de Gençlik Faaliyetlerinin Zorluğu

İnan, İzmir'de gençlik çalışmasının zorluğuna dikkat çekerek, bu alanda yapılan çalışmaların önemini ifade etti. İzmir Valisi Süleyman Elban da gençliğin, milletin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti ve gençleri erken yaşlardan itibaren iyi yetiştirmenin gerekliliğini vurguladı.

Genel Kurulda Yeniden Seçim

Genel kurulda TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, yeniden seçilirken; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve çok sayıda davetli ile öğrenci de katılım gösterdi.

TÜGVA İzmir İl Temsilciliği'nin 5. Olağan Genel Kurulu, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, İzmir Valisi Süleyman Elban (ortada), AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (sağ 3), AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ (sol 2), AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağda), AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 2), TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata (sol 3) ve davetliler katıldı.

TÜGVA İzmir İl Temsilciliği'nin 5. Olağan Genel Kurulu, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, İzmir Valisi Süleyman Elban (ortada), AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan (sağ 3), AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ (sol 2), AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağda), AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (sağ 2), TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata (sol 3) ve davetliler katıldı.