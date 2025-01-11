AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Kastamonu Kadın Kolları Kongresi'nde Önemli Açıklamalar Yaptı

Abdulhamit Gül, Kastamonu Kadın Kolları Kongresi'nde CHP'nin kırmızı kart açıklamasına yanıt vererek, kadın hakları ve yeni anayasa konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:14
AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Kastamonu Kadın Kolları Kongresi'nde Önemli Açıklamalar Yaptı

Kastamonu Kadın Kolları Kongresi'nde Abdulhamit Gül'den Kritik Mesajlar

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kastamonu'da düzenlenen Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara kırmızı kart gösterdiğini belirtmesi üzerine, "Bunlar kırmızı karta alışkın. Çünkü ceplerinde taşıdığı kırmızı kartı bu millet onlara her seçimde gösteriyor" dedi.

Eski Türkiye ve Kadınların Rolü

Gül, konuşmasında geçmişte kadınların siyasette, eğitimde ve çalışma hayatında yeterince temsil edilmediğini vurgulayarak, "Kadın sadece temizlik yapsın ama milletvekili olmasın" anlayışının sona erdiğini ifade etti.

Kırmızı Kartın Anlamı

Gül, CHP'nin siyaset dışı konularda bile kırmızı kart çıkarmasını eleştirerek, "Bu bir siyaset değil, bu bir particilik değil. Memleketin hayrına olan işlerde herkesin gurur duyması lazım. Kırmızı kart cebinden çıkaranların asıl kaybedeceği şey, her seçimde olduğu gibi millete karşı güvenin azalmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Vurgusu

2025 yılında Türkiye’nin eski darbe anayasasından kurtulması gerektiğini söyleyen Gül, yeni ve sivil bir anayasanın gerekliliğine dikkat çekti. "Milletin anayasasıyla, yeni sivil demokratik bir anayasaya inşallah kavuşuruz" şeklinde konuşan Gül, toplumun tüm kesimlerinin bu süreci desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Aile Yılı Vizyonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Kastamonu’da sağladıkları hizmetler ve Aile Yılı vizyonu hakkında bilgi verdi. "Kadınlarımız bu ülkenin büyümesinin, gelişmesinin, kalkınmasının en büyük gücüdür" diyen Madak, güçlü ailelerin, güçlü bir Türkiye'nin temel taşı olduğuna vurgu yaptı.

Kongre sonunda Gülsüme Köylü, yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi. Kongreye, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Züleyha Karademir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda...

AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda...

AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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