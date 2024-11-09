AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Düzce'de Çatışmalar Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Düzce'de AK Parti Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Düzce'de partisinin 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, yaptığı konuşmada, "Tüm dünyadaki çatışmalar iktidar mücadelesi üzerine devam ediyor. İşte bu çatışmaların en büyük alanı da bizim bulunduğumuz yerde" ifadelerini kullandı.

Küreselleşme ve Savaşlar

Zengin, günümüzde küreselleşmenin etkisiyle dünyanın tek bir yer olarak algılandığını ve insanların buna göre düşünmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, dünyadaki savaş durumuna dikkat çekerek, "Dünyanın 30 ayrı yerinde devam eden savaşlar var. Bu savaşlar karşısında benzer tepkilerin verilmesini bekliyoruz" dedi.

İsrail-Filistin Sorunu

Özlem Zengin, İsrail'in Filistin üzerinde sürdürdüğü gaddar politikaların, dünyanın sessiz kalmasına sebep olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerin yönetimlerinin bu zulme karşı benzer tepkiler vermesi gerekir" şeklinde konuştu. Dünyada sivil insanların bu zorluklar altında büyük bir direnç gösterdiğini de ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rolü

Filistin ve diğer zulme uğrayan mazlumların sesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemine değinen Zengin, "Cumhurbaşkanımız, 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğinde insanlar soru sormuştu, işte böyle oluyor diye konuştu.

Türkiye'nin Hedefleri

Zengin, AK Parti iktidarında Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri anlatarak, "Şimdi artık ince işler yapılıyor. Türkiye, kendi idealleri ve fikirleri olan müstakil bir ülke olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların Rolü

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de kadınların geçmişte hayal bile edemedikleri başarıları artık elde ettiklerini belirtti. Kadınların siyasette, askeriyede ve farklı mesleklerde liyakatleriyle yarışa girdiğini ifade etti.

Zengin ve Keşir, programın ardından Kaynaşlı ilçesine geçerek ilçe kongresine katıldılar.