AK Parti Heyeti Yarın Refah Sınır Kapısı'nı Ziyaret Edecek

Hasan Basri Yalçın, AK Parti öncülüğünde 30 kişilik milletvekili heyetinin yarın Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edeceğini ve basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Gazze'de yaşanan soykırım ve insani krize dikkati çekmek amacıyla AK Parti öncülüğünde milletvekillerinden oluşan bir heyetin yarın Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edeceğini bildirdi.

Ziyaretin amacı

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada heyetin, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerden oluşan 30 kişi olduğunu belirtti. Ziyaretle, Gazze'nin ve Filistin halkının yanında olunduğunun tüm uluslararası kamuoyuna bir kez daha duyurulacağını vurguladı.

Yalçın, "AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak, Gazze'de yaşanmakta olan soykırım ve devam eden insani krize dikkati çekmek amacıyla milletvekillerimizden oluşan bir heyetle Refah Sınır Kapısı'na ziyaret gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının direncinin bombalarla ve füzelerle kırılmadığını, şimdi ise açlığın ve kıtlığın silah olarak kullanıldığını belirten Yalçın, "Neredeyse her gün açlıktan yaşamını yitiren çocukların haberi geliyor. İsrail aynı zamanda hastaneleri ve sivil altyapıyı da bombalamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Heyette kimler var?

Açıklamada, ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda düzenleneceği ve heyette şu isimlerin yer alacağı belirtildi: AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ömer İleri, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ile milletvekilleri Derya Yanık, Nazım Elmas, Tuba Köksal, Nurettin Alan, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Bülent Tüfenkci, Mustafa Köse, Mustafa Arslan, Ayşe Keşir, Orhan Yegin, Ahmet Fethan Baykoç, Mehmet Akif Yılmaz, Nazım Maviş, Ümmügülşen Öztürk, Halis Dalkılıç, Seda Gören Bölük, Mervan Gül ve diğer AK Parti milletvekilleri.

Heyette ayrıca MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin de bulunacak.

Basın açıklaması

Yalçın, ziyaretin Refah Sınır Kapısı'nda yapacağı basın açıklamasıyla tamamlanacağını bildirdi. Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her platformda savunmaya devam edeceğini vurgulayan Yalçın, "Er ya da geç İsrail bu savaş suçlarının hesabını verecek." ifadesini kullandı.

Yalçın, Türkiye olarak soykırımları durduran ve savaş suçlularının en hızlı şekilde yargılanmasını mümkün kılan bir küresel sistem için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

