AK Parti ile MHP'nin yol haritası belli oldu: AK Parti'den aday çıkarılmayacak büyükşehirler açıklandı

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerliyor. Partilerin seçim planları da bu süreçte daha çok merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmelerin sonucu olarak 30 büyükşehirde ortak aday ile seçime gidileceği açıklanmıştı.

30 büyükşehirde ortak aday sunacaklarını açıklayan Cumhur İttifakı arasındaki komisyon görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Son alınan bilgiye göre Adana'dan çıkacak adayın AK Parti'den olacağı belirtiliyor. MHP ise Adana'da aday çıkarmayacağı destek olacağı belirtildi. Öte yandan CHP'nin yönetiminde olan Manisa ve Mersin büyükşehirlerinde ise AK Parti destekçi olurken MHP aday çıkaracağı iddia ediliyor.