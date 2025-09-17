AK Parti ile Sırbistan SPP Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

AK Parti ile Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi arasında mutabakat zaptı imzalandı

AK Parti ile Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) arasında, karşılıklı saygı, eşitlik ve işbirliği ilkeleri temelinde mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma iki ülke ilişkilerinin gelişimine katkı sunacak bir adım olarak değerlendirildi.

Zafer Sırakaya'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ve beraberindeki heyetle, partiler arası karşılıklı saygı, eşitlik ve işbirliği ilkeleri temelinde mutabakat zaptı imzaladık. 18'inci imzamız, hayırlı olsun. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunacak önemli bir adım attık."