AK Parti itiraz etmişti! İstanbul Beykoz'da oylar yeniden sayılacak! CHP'den son dakika açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Parti'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın kabul edildiğini duyurdu ve Beykoz'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı. Çelik, yaptığı açıklamada, "Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin kazanmasının ardından yapılan itiraz sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından İmamoğlu, benzer bir kararın Beykoz için de alınmaya çalışıldığını belirtmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada AK Parti'nin itirazının kabul edildiğini belirterek Beykoz'da yeniden oyların sayılacağını ifade etti. Çelik, "Beykoz’da ilçe seçim kurulunun reddettiği rakip siyasi partinin itirazını İl Seçim Kurulu bozarak yeniden sayım kararı aldı. Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde alınan bu karar çifte standarttır, siyasi baskının sonucudur ve bu kabul edilemez!" şeklinde konuştu.



