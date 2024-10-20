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AK Parti İzmir'de Fiyat İstikrarı Vurgusu

Hamza Dağ, Kemalpaşa Kongresi'nde 2025 yılı için fiyat istikrarı müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:52
AK Parti İzmir'de Fiyat İstikrarı Vurgusu

AK Parti Kemalpaşa Kongresi'nde Fiyat İstikrarı Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"Fiyat istikrarını birlikte göreceğiz" ifadesini kullanan Dağ, 2025 yılına işaret ederek, "İnşallah bu yıl içerisinde fiyat istikrarının tamamen sağlandığı süreci hep birlikte göreceğiz." dedi.

Ekonomik Sıkıntılara Değinildi

Kongrede konuşan Dağ, AK Parti'nin son seçimde aldığı ikinci sonuçtan yola çıkarak, ekonomik sıkıntıların bu duruma neden olduğunu ifade etti. "Önümüzdeki süreçte bunun çözüme kavuşmasının ilk adımlarını alıyoruz" diyen Dağ, vatandaşlara umut dolu mesajlar verdi.

Kibir ve Tevazu Üzerine Öneriler

Partililere hitaben konuşan Dağ, "Kibir ateştendir, tevazu ise topraktandır. İsmimle müsemma değilim; yanımda AK Parti kimliği var. Bu nedenle her kelime ve davranışımızın önemi büyük." derken, kibirli bir tutumun partinin itibarını etkileyebileceğine dikkat çekti.

Yerel Seçim Vaadi ve Projeler

Yerel seçimlere yönelik olarak İnciraltı bölgesinde sağlık turizmi merkezi projesini vurgulayan Dağ, bu konuda Balçova ve Büyükşehir belediyelerine çağrıda bulundu.

Gençlik Kolları Genel Başkanı'nın Konuşması

Kongrede söz alan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin son 22 yıl içerisinde gerçekleştirdiği projelere değindi. İnan, "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin teşkilatlarıyız. Az zamanda büyük işler başardık ve milletimizi devletiyle barıştırdık." ifadelerini kullandı.

Kongredeki Diğer İsimler

AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve çok sayıda partili kongrede yer aldı. Ayrıca, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi.

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kongrede konuşma yaptı.

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kongrede konuşma yaptı.

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kongrede konuşma yaptı.

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kongrede konuşma yaptı.

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde...

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan Kongresi ilçedeki 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kongrede konuşma yaptı.

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