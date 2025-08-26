AK Parti Kadın Kolları 81 ilde annelerle buluştu — Dünya Emzirme Haftası'nda destek

AK Parti Kadın Kolları 81 ilde annelerle buluştu

AK Parti Kadın Kolları teşkilatları, Dünya Emzirme Haftası kapsamında ülke genelinde eş zamanlı ziyaretler düzenleyerek annelerle bir araya geldi.

Ziyaretler ve bilgilendirme

Partiden yapılan açıklamaya göre teşkilat mensupları, yurt genelinde anneleri ziyaret edip hazırlanan mektupları iletti. Mektupta anne sütünün hayati önemi vurgulanırken, bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmesi gerektiğinin sağlıklı büyüme ve gelişim için vazgeçilmez olduğu belirtildi.

Ayrıca mektupta, annelerin sağlık ve danışmanlık konularında destek alabilecekleri iletişim bilgileri paylaşıldı. AK Parti Kadın Kolları'nın, annelerin yanında olduğuna dikkat çekilen metinde, teşkilattaki uzmanların gelen mailleri yanıtlayarak danışmanlık ve destek süreçlerini daha etkin sürdürecekleri ifade edildi.

Tuğba Işık Ercan Eskişehir'de anne ve bebeklerle buluştu

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki anne-bebek ünitesini ziyaret etti. Ercan burada anne ve bebeklerle bir araya gelerek şu açıklamayı yaptı:

"Bebeğinizi kucakladığınız her an, onun fiziksel olduğu kadar ruhsal gelişimine de katkı sunar. Emzirme anları, göz teması, ten teması ve kalpten kalbe geçen sessiz sevgiyle bebeğinizde güvenli bağlanmanın temelini oluşturur. Güçlü bir anne yalnızca sabreden değil, aynı zamanda gerektiğinde destek isteyen ve kendine de değer verendir. Sizin iyi olmanız, bebeğinizin de iyi olması demektir."

Ziyaretler kapsamında paylaşılan bilgilendirme ve destek iletişimlerinin, annelerin emzirme süreçlerinde daha fazla bilgi ve danışmanlığa erişimini sağlaması amaçlanıyor.

