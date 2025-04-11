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AK Parti Kadın Kolları Antalya Diplomasi Forumu'nda Deneyim Paylaşıyor

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Antalya Diplomasi Forumu'nda kadın hareketinin gücünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:51
AK Parti Kadın Kolları Antalya Diplomasi Forumu'nda Deneyim Paylaşıyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, burada katılımcılarla tecrübelerini paylaşarak, "Mahallelerden ilçelere, illere ve Genel Merkeze kadar tüm Türkiye'de organize olmuş bir kadın hareketimiz var. Dünyaya tecrübelerimizi aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ercan'ın vurguladığı bu gelişme, Türkiye'deki kadınların siyasi hayattaki rolünün güçlendiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu tür forumlarda yer alarak, kadınların deneyimlerini küresel düzeyde söz sahibi olmaları adına paylaşıyor olmaları da dikkat çekici bir gelişme.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Foruma katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AA muhabirine, kadın kolları olarak 5,5 milyondan fazla üyesi olan kadın siyaset organizasyonunun temsilcisi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu 2025, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Foruma katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AA muhabirine, kadın kolları olarak 5,5 milyondan fazla üyesi olan kadın siyaset organizasyonunun temsilcisi olduğunu söyledi.

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