AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: 'Gece Gündüz Çalışmalıyız'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Ardahan'da düzenlenen "AK Parti Ardahan Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Hep beraber gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor. Çünkü bizim gece gündüz demeden halkı için çalışan bir Cumhurbaşkanımız var," ifadelerini kullandı.

Ercan, serhat şehri Ardahan'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bunun gururunu yaşıyoruz. Nasıl ki ecdadımız Anadolu'ya bu topraklardan girdi ve Anadolu'yu bizim yurdumuz yaptıysa, bizler de aynı şekilde Allah'ın izniyle inşallah bu topraklardan başlayarak bütün yurdumuzu, 81 ilimizi ak bayraklarımızla yeniden ve yeniden buluşturacağız," dedi.

Orta Doğu ve dünya genelinde alınan kararların öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulduğunu vurgulayan Ercan, "Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda dünya lideri olduğu gibi, artık Türkiye de lider ülke konumunda. Dünyanın bazı alanlarda ilk 3'üne girmiş durumdayız. Ama çok daha iyiye gidiyoruz hamdolsun," diye konuştu.

Ayrıca, Türkiye'nin güçlü olması için gecesini gündüzüne katarak çalışmanın gerekliliğini anlatan Ercan, "Bir telefon geliyor, Putin ile görüşüyor. Putin ile pazarlık yapıyor," diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alandaki etkinliğini örnek olarak gösterdi. "Ardahan'daki birlik ve beraberliğinizin daha iyi olmasını diliyorum. Hamdolsun çok güzel birlik beraberlik ortamı gördük, şahit olduk" diyerek Ardahan halkının dayanışma ruhunu vurguladı.

Toplantıda söz alan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ise, partinin en sağlam temellerinden birinin kadınlar olduğunu belirtti. Koç, "Kurulduğu ilk günden bu yana kadınların sesi, emeği, katkısı ve duası olmadan tek bir adım dahi atılmamıştır," ifadelerini kullandı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (solda), Ardahan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Ardahan Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı. Ercan'a, programda çiçek takdim edildi.

