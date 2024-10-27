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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de Kongrede Konuştu

Düzce'de düzenlenen kongrede konuşan Keşir, terör saldırısını lanetleyerek birlik vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:45
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de Kongrede Konuştu

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir Düzce'de Kongrede Bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katılan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, önemli açıklamalarda bulundu. Keşir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yerleşkesine yapılan terör saldırısını kınayarak, "Biz bir ölür bin diriliriz. Biz, her ölende binlerce dirilen milletin evlatlarıyız." diye belirtti.

TUSAŞ’taki Terör Saldırısına Tepki

Keşir, yurt genelindeki kongrelerin coşkuyla geçtiğini ama TUSAŞ’ta yaşanan terör olayı nedeniyle buruk bir atmosfer olduğunu ifade etti. Bu olayda şehit olan mühendisler için de ayrıca rahmet diledi. "İçlerinde kadın mühendisimiz de var şehit olan, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yapan Keşir, çeşitli tarihsel anekdotlarla Erdoğan'ı savundu. "Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 'One minute' dediğinde sevdik. Biz, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırdığında sevdik. 15 Temmuz gecesi 'Ölümüne ölümüne' dediğinde arkasından koşarak sevdik," ifadelerini kullandı.

Yeni Hedefler ve Birlik Vurgusu

Keşir, 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yeni hizmetler inşa edeceklerini belirtti. Ayrıca, kongrede Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen de birlik mesajları vererek kongrenin hayırlı olmasını dilediler. Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Burhan İşleyen güven tazeledi.

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