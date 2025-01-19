AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde Kadınların Gücü Vurgulandı

AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde Kadınların Rolü ve Türkiye'nin Değişimi vurgulandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Trabzon Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü ve kadınların toplumsal hayattaki artan rollerini öne çıkardı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Keşir, “Türkiye eski Türkiye değil. Bugünün kadınları, 23 yılın kazanımlarının farkındalar” ifadelerini kullandı. Kadınların artık üretim, eğitim, sanayi ve girişimcilik alanlarında aktif rol aldıklarına dikkat çeken Keşir, “Onlar asker” diyerek kadınların her alanda güç kazandığını vurguladı.

AK Parti İle Kadın Hareketi

Keşir, AK Parti'nin kadına yönelik politikaları hakkında, “Bugün 5,5 milyonu aşan kadın üyemiz var. Her mahallede, her sokakta teşkilatlıyız” ifadelerini kullanarak, partinin kadın hareketinin sadece propaganda yapmadığını belirtti. Ayrıca, kadınların yerel ihtiyaçları merkeze taşıyarak temel politikaların şekillenmesine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Tarihsel Dönüşüm ve Kadın Hakları

Konuşmasında 28 Şubat sürecini referans gösteren Keşir, o dönemde yaşanan zorlukları hatırlatarak, “Türkiye'de kadınlar için hiçbir şey eskisi gibi olmadı” dedi. Eğitim alanındaki gelişmelere dikkat çeken Keşir, “Bugün üniversite öğrencilerinin içinde kız öğrenci oranı yüzde 51” diyerek kazanımlarının somut göstergelerini sıraladı.

Eleştiriler ve Gelecek Vizyonu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunan Keşir, “Cumhuriyet kazanımlarını kadınlar için ete kemiğe büründüren Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir” şeklinde konuştu. Kadınlara yönelik kazanımların ve hakların korunmasının önemini vurguladı.

Kongrede Öne Çıkan Mesajlar

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de konuşarak, seçim süreçlerine dikkat çekti ve “Kardeşlik bağlarımızı sıkı tutmalıyız” mesajını verdi. Gazze'deki duruma da değinen Şen, “Önümüzdeki büyük seçimler kardeşliğin bir göstergesi olarak tarihin sahnesinde yer almalıdır” dedi.

Kongrede, Ayfer Cihan başkanlığa seçildi. Kadınların siyasetteki rolü ve AK Parti'nin kadın hareketi, kongrenin ana temasını oluşturdu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde katılarak, konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde katılarak, konuşma yaptı.