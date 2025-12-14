AK Parti Karesi: Aydemir ve Aka 2. Sakarya Mahallesi'nde Mahalle Buluşması

AK Parti Karesi'den 2. Sakarya Mahallesi'nde Mahalle Buluşması

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ile AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, 2. Sakarya Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gönül gönüle sohbet ve talepler dinlendi

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda AK Parti heyeti mahalle sakinleriyle sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve istişarelerde bulundu. Toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Program kapsamında köfte mangalı yapan İl Başkanı Mehmet Aydemir ve İlçe Başkanı Hakan Aka, vatandaşlarla birlikte vakit geçirerek mahalle buluşmalarının sadece bir ziyaret değil, güçlü bir gönül bağı olduğuna dikkat çekti.

Buluşmalar artarak devam edecek

AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı yetkilileri, mahalle buluşmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

