DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.795.125,11 1,32%

AK Parti Karesi: Aydemir ve Aka 2. Sakarya Mahallesi'nde Mahalle Buluşması

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ile Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, 2. Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu; talepler dinlendi ve birlik vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:09
AK Parti Karesi: Aydemir ve Aka 2. Sakarya Mahallesi'nde Mahalle Buluşması

AK Parti Karesi'den 2. Sakarya Mahallesi'nde Mahalle Buluşması

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ile AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, 2. Sakarya Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Gönül gönüle sohbet ve talepler dinlendi

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda AK Parti heyeti mahalle sakinleriyle sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve istişarelerde bulundu. Toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Program kapsamında köfte mangalı yapan İl Başkanı Mehmet Aydemir ve İlçe Başkanı Hakan Aka, vatandaşlarla birlikte vakit geçirerek mahalle buluşmalarının sadece bir ziyaret değil, güçlü bir gönül bağı olduğuna dikkat çekti.

Buluşmalar artarak devam edecek

AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı yetkilileri, mahalle buluşmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.

AK PARTİ KARESİ'DEN MAHALLE BULUŞMASI

AK PARTİ KARESİ'DEN MAHALLE BULUŞMASI

AK PARTİ KARESİ'DEN MAHALLE BULUŞMASI

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Niksar'da trafik kazası: Otomobil traktöre çarptı, 4 yaralı
2
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti
3
Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı
4
Kozlu'da 'Eşime neden baktın?' tartışması: Genç bıçaklanarak öldü, zanlı tutuklandı
5
Türkeli Sahil Yolu Hizmete Açıldı: 2,1 km ve 80 Dönüm Yeni Alan
6
Kırıkkale'de akaryakıt istasyonunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
7
Şanlıurfa Bozova'da Tır Devrildi: Sürücü Ömer Açıkalın Hayatını Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama