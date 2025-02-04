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AK Parti'li Adem Yıldırım'dan İBB'ye Eleştiriler: Deprem ve Kentsel Dönüşüm Sorunları

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İBB'nin deprem hazırlığı ve kentsel dönüşüm konusundaki yetersizliklerini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:19
AK Parti'li Adem Yıldırım'dan İBB'ye Eleştiriler: Deprem ve Kentsel Dönüşüm Sorunları

Yıldırım: İstanbul'un Problemleri Deprem ve Ekrem

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul'un en büyük sorunları arasında deprem ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Yıldırım, "İstanbul'un en önemli problemi bir deprem, iki Ekrem. Bu iki problemi çözdüğümüz zaman zaten İstanbul'un diğer sorunları hallolmuş olur," dedi.

Deprem Bölgesinde Yapılan Çalışmalar

Yıldırım, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar 201 bin 580 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ve bunların 1,5 yıl içerisinde tamamlandığını aktaran Yıldırım, yıl sonuna kadar toplamda 452 bin 983 bağımsız bölümün vatandaşlara ulaştırılması için titiz bir çalışma sürdürüldüğünü vurguladı.

Bu projeler için 65 milyar lira ayrıldığını belirten Yıldırım, "Bu deprem bizim için asrın felaketidir. Dünyanın bize hayran kaldığını duyuyoruz. 1,5 yılda 201 bin konut yapmak basit bir iş değil," şeklinde konuştu.

İBB'ye Yönelik Eleştiriler

Yıldırım, muhalefetin deprem bölgesiyle ilgili eksikliklerine odaklanmaması gerektiğini belirterek, "Burada siyaset yapmayın. Depremin siyaseti olmaz. Gelin yaraları hep beraber saralım," dedi. Ayrıca, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'un depreme hazırlık çalışmalarındaki yetersizliklerine dikkat çekti.

İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesinde verdikleri kentsel dönüşüm vaatlerini yerine getirmediğini ifade eden Yıldırım, "Geçen yıllara rağmen İstanbul'da herhangi bir kentsel dönüşüm çalışması yapılmadı," dedi.

Bütçe ve Kentsel Dönüşüm Üzerine Eleştiriler

İBB'nin yaklaşık 500 milyar lira olan bütçesinin neredeyse 10 bakanlığın bütçesine eşdeğer olduğunu belirten Yıldırım, "Bu bütçeyle rantsal dönüşüm yapıldı, insanları kandırmanın yolları arandı. Biz birçok ilçe belediyesini kentsel dönüşüm yapmak için kaybettik. Şu anda vatandaşlarımız, 'keşke belediyeyi değiştirmeseydik' diye pişmanlık yaşıyor." açıklamalarında bulundu.

Yıldırım, İBB'nin bütçesinin doğru kullanılmadığını ve SGK'ya borç ödendiğini belirtirken, "İstanbul'un en büyük sorunları deprem ve Ekrem. İkisini çözersek, İstanbul'un sorunu kalmaz," dedi.

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