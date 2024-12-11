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AK Parti'li Ali Şahin, Parlatino Genel Kurul Çalışmalarını Değerlendirdi

AK Parti'li Ali Şahin, Latin Amerika'nın Asya açılımını Türkiye üzerinden gerçekleştirme teklifini Parlatino 38. Genel Kurul'da sundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:50
AK Parti'li Ali Şahin, Parlatino Genel Kurul Çalışmalarını Değerlendirdi

AK Parti'li Ali Şahin'den Parlatino Açıklaması

Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Parlatino 38. Genel Kurul çalışmalarını değerlendirerek, bu bölgenin Asya açılımını Türkiye üzerinden gerçekleştirme teklifinde bulunduklarını belirtti.

1-6 Aralık tarihlerinde Panama'da gerçekleşen Parlatino 38. Genel Kurul’da Türk Delegasyonu olarak önemli konulara değindiklerini kaydeden Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir mekanizmanın oluşturulması konusunda birlikte çalışma kararı almış olduk."

Dış Ticaret ve İkili İlişkiler

Latin Amerika bölgesi ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin son 20 yılda 1 milyar dolardan 14 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Şahin, bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, kurulda yaptığı konuşmada, Latin Amerika ve Karayipler ile olan ilişkileri güçlendirmek için atılması gereken adımları önemle vurguladığını belirtti.

Şahin, Filistin'de yaşanan soykırıma da değinerek, Parlatino'da Filistin meselesini gündeme getiren tek delegasyon olduklarının altını çizdi ve bu durumun takdirle karşılandığını aktardı.

İkili Görüşmeler ve Diaspora Meselesi

Meksika, Şili, Panama ve Peru heyetleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini de belirten Şahin, Türkiye ile ilişkileri inşa ederken, bu ülkelerin temsilcilerinden kendi perspektiflerinden değerlendirmelerini istediklerini belirtti.

"Diasporadan bağımsız olarak bize kendi gözleriyle bakmalarını, kendi kulaklarıyla dinlemelerini ve kalpleriyle yaklaşmalarını istedik. Latin Amerika, en güçlü Ermeni diasporasının hüküm sürdüğü bölgelerden biridir ve Türkiye-Latin Amerika ilişkilerini olumsuz etkileyen bir gerçektir" dedi.

Stratejik Öneri

Türkiye'nin Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının merkezinde bulunduğunu vurgulayan Şahin, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin Asya açılımını Türkiye üzerinden gerçekleştirme teklifinde bulunduk. Parlatino Başkanı Rolando Gonzalez Patricio bu teklifi son derece olumlu karşıladı ve böyle bir mekanizmanın kurulması için birlikte çalışmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

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