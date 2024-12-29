AK Parti'li Aydemir, TBMM Genel Kurulu'na Bebeğiyle Katılmak İstiyor

AK Parti'li Zehranur Aydemir'in Çarpıcı Açıklamaları

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir ilki gerçekleştiriyor. Bebeğiyle Genel Kurul çalışmalarına katılma arzusunu dile getiren Aydemir, bu konuda Avrupa Parlamentosu'ndaki uygulamalara atıfta bulunarak Türkiye'nin de bu yönde adım atması gerektiğine inanıyor.

Anne Olmak ve Siyaset

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, anneliğin hayatındaki en özel deneyimlerden biri olduğunu ifade etti. Ancak yeni rolüyle TBMM çalışmaları arasında denge kurmanın zorluklarını da dile getirdi. "Annelik ve vekilliğin birleştiği günlerde sürece adapte olmam biraz zor oldu," şeklinde konuşan Aydemir, bebeğinin 40 günlük olana kadar beklediklerini, ardından Meclis'e geri dönmeye başladığını söyledi.

Aile Desteği ve Sorumluluk Algısı

Aydemir, bu süreçte aile büyüklerinden aldığı destekle yoğun günleri atlatabildiğini belirtti. "Onların desteği olmasa bu süreç daha zorlaşabilirdi," diyen Aydemir, güçlü bir anne ve milletvekili olma hedefinin yanında, kadınların çoklu sorumlulukları başarıyla üstlenebileceğini göstermek istediğini belirtti.

Geleceğe İz Bırakan Bir Deneyim

Aydemir, bebeğiyle birlikte çalışarak hem anneliği hem de kariyeri dengede tutmak istediğini vurguladı: "Çünkü biliyorum ki burada yaşayacağım deneyim, bizden sonrakiler için büyük bir iz bırakacak."

Hedef ve Vizyon

2025 yılı bütçe görüşmelerine katılan Aydemir, ilerleyen süreçte bebeğinin yanında olacağını ve hem annelik hem de milletvekilliği görevlerini bir arada yürüteceğini ifade etti. "Ben bu yola güçlü bir şekilde devam edeceğim, bebeğimle devam edeceğim. O, benim her zaman yanımda olacak," dedi.

İyi Bir Nesil Yetiştirmenin Önemi

Aydemir, çocukların geleceğimizin aynası olduğunu vurgulayarak doğru bir eğitim vermenin önemine dikkat çekti. "İyi yetişen bir nesil, ailelerini ve toplumu değiştirebilecek bir güce sahiptir," diyerek bu konuda anne ve babalara büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Bebeğiyle TBMM'de Bir İlk Olmayı Hedefliyorum

Aydemir, partisinin grup toplantılarına bebeğiyle katılmayı hedeflese de soğuk havalar nedeniyle bu durumu ertelediğini ifade etti. "Genel Kurul'a onu da sokmalıyım. 2025'te Meclis'te bir sürpriz yaşanır diye ümit ediyorum," diyerek TBMM Genel Kurul Salonu'na girecek ilk bebek olma hayalini paylaştı.

TBMM'nin en genç milletvekili olan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Meclis'te bir ilki gerçekleştirerek, bebeğiyle Genel Kurul çalışmalarına katılmak istiyor. Milletvekili Aydemir, AA muhabirine siyasi çalışmaları ve annelik deneyimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM'nin en genç milletvekili olan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Meclis'te bir ilki gerçekleştirerek, bebeğiyle Genel Kurul çalışmalarına katılmak istiyor. Milletvekili Aydemir, AA muhabirine siyasi çalışmaları ve annelik deneyimine ilişkin açıklamalarda bulundu.