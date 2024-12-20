AK Parti'li Dusak: İsrail'in Golan Tepeleri'ni İşgali Bölgesel Güvenliği Tehdit Ediyor

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin bölgesel güvenliği hedef aldığını belirtti.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına atıfta bulundu. İsrail'in bu anlaşmayı ihlal ederek Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığını artırdığını ifade etti.

Ayrıca, Suriye'nin bütünlüğü ve Suriye halkının huzurunun, bölge için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Dusak, Suriye halkının, İsrail'in işgal politikaları nedeniyle bir tehdit altında olduğunu da dile getirdi.

Dusak, Suriye'deki istikrarsızlık ortamının terör örgütlerinin güç kazanmasına olanak sağladığını belirterek, "İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal girişimi, Suriye topraklarına yönelik saldırgan politikaları, bölgesel güvenliği doğrudan tehdit etmektedir. İsrail'in hukuka aykırı hareketleri yalnızca bölge barışı değil, küresel istikrarı da tehdit etmektedir," dedi.

Son olarak, Dusak, uluslararası topluma İsrail'in işgal girişimlerine karşı duyarlı olmaları ve bu girişimleri reddetmeleri çağrısında bulundu.