DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,66 -0,54%
ALTIN
2.944,06 -0,37%
BITCOIN
3.350.887,83 1,54%

AK Parti'li Dusak: İsrail'in Golan Tepeleri'ni İşgali Bölgesel Güvenliği Tehdit Ediyor

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsrail'in Golan Tepeleri işgalinin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:52
AK Parti'li Dusak: İsrail'in Golan Tepeleri'ni İşgali Bölgesel Güvenliği Tehdit Ediyor

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin bölgesel güvenliği hedef aldığını belirtti.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına atıfta bulundu. İsrail'in bu anlaşmayı ihlal ederek Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığını artırdığını ifade etti.

Ayrıca, Suriye'nin bütünlüğü ve Suriye halkının huzurunun, bölge için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Dusak, Suriye halkının, İsrail'in işgal politikaları nedeniyle bir tehdit altında olduğunu da dile getirdi.

Dusak, Suriye'deki istikrarsızlık ortamının terör örgütlerinin güç kazanmasına olanak sağladığını belirterek, "İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal girişimi, Suriye topraklarına yönelik saldırgan politikaları, bölgesel güvenliği doğrudan tehdit etmektedir. İsrail'in hukuka aykırı hareketleri yalnızca bölge barışı değil, küresel istikrarı da tehdit etmektedir," dedi.

Son olarak, Dusak, uluslararası topluma İsrail'in işgal girişimlerine karşı duyarlı olmaları ve bu girişimleri reddetmeleri çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
2
Ankara'da Cip Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
4
Zeytinburnu'nda Televizyon Kanalına Saldırı: Zanlı Gözaltına Alındı
5
BM, Devkri Lider Esed'in Suçları İçin Hesap Vermesini Talep Etti
6
Berset'ten Gürcistan'a Diyalog Çağrısı: "Demokrasinin Temel Taşıdır"
7
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor