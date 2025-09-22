AK Parti'li Öğütken Karabük'te: 'Amacımız belli, çalışacağız, başaracağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Karabük'te düzenlenen basın toplantısında partinin hizmet ve hedeflerini anlattı. Toplantı, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Toplantı ve Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

Öğütken, partisinin 24 yıl önce başlattığı yürüyüşte her gün daha iyi işler yaparak ilerlediklerini belirterek, Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının finalinin 26 Eylül'de İstanbulda yapılacağını söyledi.

Öğütken, "Amacımız belli, çalışacağız, başaracağız. Bugüne kadar nasıl çalıştık, nasıl başardıysak, bundan sonra da aynı şekilde çalışıp başaracağız. Bu kadrolarla başaracağız, sokağa çıkacağız, vatandaşın derdini dinleyeceğiz ve vatandaşımızın derdini çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve gençlik bilgilendirmeleri

Toplantıda, Mavi Vatan ve Çelik Kubbe çalışmalarına ilişkin gençlerin ve vatandaşların bilgilendirildiğini aktaran Öğütken, bu alandaki çalışmaları vurguladı.

Ekonomi: Enflasyon ve afet çalışmaları

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde Öğütken, geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 35'lik enflasyonda düşüş sağlandığını belirterek hedeflerinin enflasyonu tek hanelere indirmek olduğunu söyledi. Ayrıca ülkenin depremler nedeniyle zor günler geçirdiğini, 11 ilimizin büyük afet yaşadığını ve bu afetlerin giderilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Terörle mücadele ve 'Terörsüz Türkiye'

Öğütken, geriye dönüp bakıldığında terörle mücadeleye 2 trilyon dolar harcandığını belirterek, bu kaynakların farklı alanlara aktarılması halinde ekonomik sıkıntıların azalabileceğini söyledi. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın destek verdiği ve Meclis'te kurulan komisyonlarla sürdürülen çalışmalara değindi.

Seçim değerlendirmesi ve Bayrampaşa

Muhalefeti eleştiren Öğütken, muhalefetin verdiği sözlerin arkasında durmadığını, iç çekişmeler yaşadığını ve bunun tablonun oluşmasında etkili olduğunu söyledi. Görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu isimli olayda yerine başkan vekilinin seçilmesini değerlendirirken, AK Parti oylarındaki bazı oyların sayılmamasına dikkat çekti ve "Adil ve adaletli bir seçim olmadığına inanıyoruz" dedi.

Katılımcılar

Toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi Fatih Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile partililer katıldı.

