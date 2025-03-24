AK Parti'li Sırakaya'dan İBB Yolsuzluk Soruşturmalarına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sırakaya, soruşturmanın 'gizli tanık' ifadelerine dayandırıldığı söyleminin tamamen yersiz, haksız ve doğrulardan uzak olduğunu vurguladı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, siyasi partilerin ve kamuoyuna mal olmuş figürlerin aklıselim ile hareket etmek zorunda olduğunun altını çizdi. Kendilerini ve partilerini halkın inancı ile karşı karşıya getirenlerin siyasi tarih boyunca sonuçlarının olumsuz olacağını ifade etti.

“Henüz mahkemeye çıkmamış bir kişiye yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma iddialarının arkasında durmak, demokrasi ile kesinlikle bağdaşmaz” diyen Sırakaya, Ekrem İmamoğlu gibi birinin sokak eylemlerinden medet uman anlayışının geçersiz olduğunu vurguladı.

Sırakaya açıklamasında, “Tanıkların çoğunun İBB'nin kendi içinden olduğu” gerçeğinin muhalif basın tarafından gizlenmeye çalışıldığını belirtti. Söz konusu endişelerin yanına, idiaların maddi karşılıklarının ve bunların somut delillere dönüştüğü gerçeğini ekledi.

“Kişisel veri vurgunu” iddialarının, İBB Başkanı ve yöneticilerinin 16 milyon İstanbullu vatandaşın kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiğini ve kullandığını ortaya koyduğunu ifade eden Sırakaya, “Kişisel verilerin satılması bile bir skandaldır” dedi.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tür suçlarla mücadeledeki kararlılığını vurgulayan Sırakaya, “Kolluk kuvvetlerimiz ve adalet sistemimiz asla müsamaha göstermeyecektir” ifadesini kullandı.