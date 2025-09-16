AK Parti'li Yalçın Bitlis'te STK'larla: 'Terörsüz Türkiye' hedefi

Hasan Basri Yalçın, Bitlis'te STK temsilcileriyle Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye sürecini anlattı; Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 20:20
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Bitlis'te STK'larla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bitlis'te düzenlenen toplantıda Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye sürecini anlattı. Toplantı Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yalçın'ın mesajları

Yalçın, sürecin amacını şu sözlerle özetledi: "Cumhurbaşkanımız çok ciddi bir inisiyatif aldı. İnşallah bu alınan karar çerçevesinde bir şekilde bu terör meselesi Türkiye'nin gündeminden çıkar. Başka bir beklentimiz yok."

Toplantıda ayrıca, "Terörsüz Türkiye süreci iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulunan Yalçın, bölgedeki canlanmanın ve sürecin halka etkisinin önemine değindi. Ayrıca, bazı kesimlerin bu gelişmeleri kendi başarılarıymış gibi sunduğuna dikkat çekti.

Yalçın, terörle silahlı mücadelenin son yıllarda başarıyla yürütüldüğünü hatırlatarak toplumdaki endişeleri gidermeye çalıştıklarını belirtti. Terörün toplumsal ve siyasal etkilerinin de gündemden kaldırılması hedeflendiğini vurguladı.

Yalçın'ın toplantıda dile getirdiği diğer ifadeler şöyle: "Terör uzun yıllar boyunca ülkeye çok büyük kayıplar verdirdi. Şimdi o kayıpları vermeyecek bir düzleme geçmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu minvalde biliyoruz ki siyasete bir rol düştüğü gibi, sivil toplum kuruluşlarımıza da ciddi anlamda bir rol düşüyor. Sivil toplum kuruluşları bu anlamda toplumun kılcal algılamalarına kadar nüfuz edebilen ve belli bir siyasal gündemin ötesinde topluma yakın şekilde hareket edebilen kuruluşlardır. O nedenle bu tür toplantıları veya bu tür toplantıların sonucunda hasıl olacak eylemleri, söylemleri çok kıymetli buluyoruz."

Katılımcılar

Toplantıya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Emre Güzelsoy ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa