AK Parti'li Zafer Sırakaya Erbil'de IKBY Yetkilileriyle Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Erbil'de IKBY yetkilileriyle bölgesel barış, istikrar ve terörle mücadelede işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:54
IKBY Dış İlişkiler Dairesi ile görüşme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile bir araya geldi.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Irak temasları kapsamında Erbil'de, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmemizde bölgesel barış, istikrar ve terörle ortak mücadele konularında güçlü işbirliğimizi sürdürme kararlılığımızı bir kez daha vurguladık.

Kürdistan Yurtseverler Birliği ile görüşme

Sırakaya ayrıca, Kürdistan Yurtseverler Birliği İlişkiler Sorumlusu ve Siyasi Büro Üyesi Derbaz Kosret Resul ile de bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, tarafların bölgesel istikrar ve güvenliğe ilişkin ortak yaklaşımlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ile görüştü.

