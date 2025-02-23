AK Parti MKYK'de 39 Yeni İsim Göreve Başladı

Ak Parti MKYK Yapısı Yenilendi

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde gerçekleştirilen seçimlerde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlendi. Kongrede yapılan tüzük değişikliği ile MKYK'da 36 mevcut üye görevine devam ederken, 39 yeni isim yönetimde yer aldı. Bu değişiklikle birlikte MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu.

Yeni Üyeler ve Dağılım

Yeni listeye göre MKYK'nın asil üyeleri, şu isimlerden oluşmaktadır:

Abdulkadir Develi

Abdurrahman Akyüz

Ahmet Baha Öğütken

Ahmet Bilal Kıymaz

Ayşe Keşir

Cengiz Tokmak

Cihad Terzioğlu

Derya Ayaydın

Dursun Ataş

Eyyüp Kadir İnan

Fatih Sadullah Selman

Fadime Zehra Şener

Gökhan Diktaş

Halit Yerebakan

Haydar Ali Yıldız

Hilal Kalyoncu Koç

Hilmi Türkmen

Hüseyin Yayman

İdris Nebi Hatipoğlu

İsmet Gergerli

Kürşad Zorlu

Mahir Ünal

Mehmet Kırmızı

Melek Duman

Mesut Özil

Muhammed Faruk Acar

Mustafa Demir

Mustafa Hulki Cevizoğlu

Mustafa Nedim Yamalı

Mustafa Özkan

Naim Makas

Nihat Zeybekci

Nihal Ayan

Osman Gökçek

Sadettin Hülagü

Selçuk Sümer

Serap Yazıcı Özbudun

Seyithan İzsiz

Temel Başalan

Türk İslam Karakoç

Umut Arman Sonay

Ünal Karaman

Veli Arslan

Yusuf Ziya Yılmaz

Zafer Sırakaya

Zakir Avşar

Ayrıca, yedek üyeler arasında şu isimler yer aldı: Arzu Silin Günaydın, Ayşe Nur Nacar, Burhan Çakır, Şevki Şar, Muhammed Emin Saraç ve daha birçok isim.

Kongrede Dikkat Çeken İsimler

AK Parti'ye yeni katılan milletvekilleri arasında Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz dikkat çekerken, Gelecek Partisi'nden ayrılan Mustafa Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı Özbudun da MKYK'ya girdi. Ayrıca eski futbolcu Mesut Özil gibi isimler de MKYK'de yer aldı.

Bu gelişmeler, AK Parti'nin yeni dönemde daha dinamik bir yapıya kavuşmasını hedeflediğini göstermektedir.