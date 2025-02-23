AK Parti MKYK'de 39 Yeni İsim Göreve Başladı

Ak Parti MKYK Yapısı Yenilendi
AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde gerçekleştirilen seçimlerde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlendi. Kongrede yapılan tüzük değişikliği ile MKYK'da 36 mevcut üye görevine devam ederken, 39 yeni isim yönetimde yer aldı. Bu değişiklikle birlikte MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu.
Yeni Üyeler ve Dağılım
Yeni listeye göre MKYK'nın asil üyeleri, şu isimlerden oluşmaktadır:
- Abdulkadir Develi
- Abdurrahman Akyüz
- Ahmet Baha Öğütken
- Ahmet Bilal Kıymaz
- Ayşe Keşir
- Cengiz Tokmak
- Cihad Terzioğlu
- Derya Ayaydın
- Dursun Ataş
- Eyyüp Kadir İnan
- Fatih Sadullah Selman
- Fadime Zehra Şener
- Gökhan Diktaş
- Halit Yerebakan
- Haydar Ali Yıldız
- Hilal Kalyoncu Koç
- Hilmi Türkmen
- Hüseyin Yayman
- İdris Nebi Hatipoğlu
- İsmet Gergerli
- Kürşad Zorlu
- Mahir Ünal
- Mehmet Kırmızı
- Melek Duman
- Mesut Özil
- Muhammed Faruk Acar
- Mustafa Demir
- Mustafa Hulki Cevizoğlu
- Mustafa Nedim Yamalı
- Mustafa Özkan
- Naim Makas
- Nihat Zeybekci
- Nihal Ayan
- Osman Gökçek
- Sadettin Hülagü
- Selçuk Sümer
- Serap Yazıcı Özbudun
- Seyithan İzsiz
- Temel Başalan
- Türk İslam Karakoç
- Umut Arman Sonay
- Ünal Karaman
- Veli Arslan
- Yusuf Ziya Yılmaz
- Zafer Sırakaya
- Zakir Avşar
Ayrıca, yedek üyeler arasında şu isimler yer aldı: Arzu Silin Günaydın, Ayşe Nur Nacar, Burhan Çakır, Şevki Şar, Muhammed Emin Saraç ve daha birçok isim.
Kongrede Dikkat Çeken İsimler
AK Parti'ye yeni katılan milletvekilleri arasında Kürşad Zorlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, İdris Nebi Hatipoğlu ve Seyithan İzsiz dikkat çekerken, Gelecek Partisi'nden ayrılan Mustafa Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı Özbudun da MKYK'ya girdi. Ayrıca eski futbolcu Mesut Özil gibi isimler de MKYK'de yer aldı.
Bu gelişmeler, AK Parti'nin yeni dönemde daha dinamik bir yapıya kavuşmasını hedeflediğini göstermektedir.