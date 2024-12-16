AK Parti MKYK, Erdoğan Başkanlığında Toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, AK Parti Konferans Salonu'nda saat 14.10'da başladı.

Gelişmeler ve alınan kararlar hakkında detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.