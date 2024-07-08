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AK Parti MYK toplantısında en düşük emekli aylığına zam gündemde!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, yapılan toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada henüz kesin bir karar olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 17:28
AK Parti MYK toplantısında en düşük emekli aylığına zam gündemde!

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, en düşük emekli aylığına yapılacak olan düzenlemeler ele alındı. Ömer Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "En düşük emekli aylığıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Henüz kesin bir karar verilmiş değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere, toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Toplantıda Diğer Gündem Maddeleri

Toplantıda ayrıca Milli Takım futbolcusu Merih Demiral'a verilen ceza, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki normalleşme süreci ve erken seçim tartışmaları da değerlendirildi. Özellikle Gazze'deki duruma dikkat çeken Çelik, "En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Netanyahu hükümetinin İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan politikaları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin Beklentisi

Emekliler arasında en düşük emekli aylığına yapılacak zam beklentisi devam ediyor. Yapılacak düzenleme ile emekli maaşlarına olası bir artış, emekliler tarafından büyük bir önem taşıyor. Kamuoyunda emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönündeki beklentiler, siyasi gündemin önemli konularından biri olarak öne çıkıyor.

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